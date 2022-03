Stephanie Cayo: Usuarios piden parar los ataques contra la actriz tras protagonizar ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’

Cibernautas piden acabar con las críticas a Stephanie Cayo. (Foto: Instagram)

El nombre de Stephanie Cayo se hizo tendencia en Twitter desde que la plataforma de Netflix presentara el primer avance la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”. De inmediato decenas de usuarios de Twitter cuestionaron la cinta por haber elegido a la integrante de la familia Cayo como protagonista.

Esto debido a que muchos consideran que una actriz de rasgos andinos hubiera encajado mejor en la trama, puesto que la cinta tiene como escenario principal a Machu Picchu. También criticaron que la séptima maravilla del mundo sea el escenario de una historia tan “cliché”.

La cinta dirigida por Bruno Ascenzo se estrenó el último 18 de marzo y los ataques continuaron. Miles de cibernautas siguieron criticando a la película y varios lo calificaron como ‘aburrida’ y ‘simple’. Sin embargo, otros internautas no dudaron en salir a defender la producción nacional y a la actriz peruana.

Cabe resaltar que la misma Stephanie Cayo decidió pronunciarse en su plataforma para dejar en claro que “Hasta que nos volvamos a encontrar” no busca representar a la mujer andina, mucho menos tenerla a ella como referente de las habitantes de Cusco. Además, le recomendó a sus seguidores concentrarse en trabajar por sus sueños asó como lo hace ella.

USUARIOS DEFIENDEN A LA ACTRIZ Y A LA PELÍCULA

Un grupo importante de Twitter felicitó y halagó el trabajo de la Stephanie Cayo por protagonizar la primera película peruana producida por la plataforma de streaming Netflix y se mostró a favor de la cinta, ya que pondrá al Cusco en los ojos del mundo a nivel cinematográfico.

“Stephanie Cayo es talentosa y guapísima, un orgullo para su familia y el Perú...”, " Absurdo que los peruanos pierdan su tiempo peleando por una película en relación al color de piel, cabello u ojos”, “Una película es una ficción, si quieren algo más cercano a la ‘realidad’ en el cine, podrían ver un documental”, son algunas de las publicaciones de los usuarios.

Cabe mencionar que cuando se anunció que Netflix realizaría su primera producción en el Perú, a los pocos días inició la pandemia de COVID-19 y este tuvo que ser suspendido, por lo que no se sabía si finalmente este proyecto vería la luz.

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

BRUNO ASCENZO TAMBIÉN SE DEFIENDE ANTE LAS CRÍTICAS

Tras el estreno de su película, el director Bruno Ascenzo tuvo una entrevista con RPP y señaló que la idea de haber grabado en diferentes parte de nuestro país fue para captar la atención del público extranjero y así se animen a visitar el Perú.

“Es importante que nos demos cuenta de lo que tenemos, muchos países utilizan la industria cinematográfica para darse a conocer al mundo: ‘Game of Thrones’ y Croacia, muchas producciones que ayuden a que se reactiven ciertas industrias que se han visto afectadas con la pandemia. Ojalá la película logré aportar a ello y lo logre un poquito, con eso decir: ‘tarea cumplida’”, mencionó.

“Mi idea era hacer una película de viajes, inicialmente no era una comedia romántica al 100%, eso empezó a construirse una vez que Netflix entró en el panorama de juego, pero fue una película que se fue bocetando, podría ser así, me gustaría ir a tales locaciones, al inicio no se pasaba por las tres locaciones en las que al final se rodó”, comentó.

SEGUIR LEYENDO