Horóscopo Infobae: Conoce lo más peligroso de cada signo del zodiaco

Todas las personas tenemos caracaterísticas positivas y negativas y es que es parte del ser humano lidiar con ello. Sin embargo, si no identificamos y conocemos a profundidad aquello que es negativo, esto puede volverse peligroso para nosotros y para todos aquellos que nos rodean. Es por ello que la astrología, nos muestra esos rasgos.

A continuación conoce qué es lo más peligroso de cada signo zodiacal:

Aries (21 de marzo - 19 de abril):

Lo más peligroso de Aries son sus arrebatos emocionales inesperados y su impulsividad. De todos los signos del zodiaco, Aries es el que tiene más probabilidades de cometer un crimen pasional.

Cuando se enojan, atacan y, a veces, no son solo sus palabras las que lastiman a las personas, sino sus acciones. Aries no siempre piensa antes de actuar y puede causar mucho daño antes de calmarse.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo):

Lo más peligroso de Tauro es su terquedad . Si se deciden por algo, es difícil lograr que lo cambien o se comprometan, lo que significa que pueden tener discusiones y peleas terribles con la gente.

Puede llevar un tiempo enfurecer por completo a un Tauro, pero cuando sucede, su ira arde cono el mismo infierno. Tauro tiende a tener una personalidad muy dominante y hará casi cualquier cosa para salirse con la suya.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio):

Lo más peligroso de Géminis es que no son confiables y están desorganizados.

Puede ser peligroso entablar una conversación con un Géminis cuando tienes poco tiempo porque no importará la frecuencia con la que mires la hora en tu teléfono. Si Géminis quiere hablar de algo, no se dará cuenta de que tienes que irte.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio):

Lo más peligroso de un Cáncer son sus cambios de humor.

Si los lastimas o los haces enojar y los golpea de cierta manera, reaccionarán de forma exagerada.

Si los has despreciado o no has valorado sus emociones, te sacarán de su vida tan rápido que ni siquiera te darás cuenta. Sus emociones pueden abrumarlos y hacerlos inestables e irracionales .

Leo (23 de julio - 22 de agosto):

Lo más peligroso de Leo es su agresividad pasiva.

Permanecerán en relaciones que no son buenas para ellos o harán cosas que están en el lado turbio si creen que en última instancia los beneficiará.

Parecen ser fuertes y valientes la mayor parte del tiempo, pero tienen un lado inseguro, necesitado y solitario. Necesitan mucha atención y manipularán a otros para conseguirla.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre):

Lo más peligroso de Virgo es su mentalidad de autor intelectual.

Si quieren matar a alguien, probablemente será el asesinato perfecto porque investigarán cada detalle.

Si comenten delitos, es más probable que roben o realicen algún fraude que asesinar a alguien. Sin embargo, si sospechas que un Virgo ha cometido algún tipo de delito, debes saber que es muy capaz de hacerlo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre):

Lo más peligroso de Libra es cómo tienden a contener sus emociones y luego, un día, se rompen.

Cuando lo pierdan, tenga cuidado, porque podrían ser capaces de realizar grandes cosas negativas para él, como consumir sustancias ilegales, apostar todo, etc.

Los Libra también son capaces de tener crisis emocionales aterradoras y decir cosas a las personas que normalmente no dirían.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre):

Lo más peligroso de un Escorpio es su necesidad de venganza.

Este signo no viene a jugar cuando se trata de ser vengativo. Idearán el plan perfecto con el fin de que la víctima nunca se entere de quién fue el que hizo daño.

Los escorpio rara vez olvidan cuando alguien les ha hecho daño, incluso si esa persona se disculpa. Los escorpio son sensibles, pero eso no les impedirá hacer que alguien pague por lastimarlos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre):

Lo más peligroso de Sagitario es lo directos que pueden ser.

Pueden cortarte sin siquiera darte cuenta. Un Sagitario puede pensar que solo está siendo honesto, pero parece no darse cuenta del daño que puede causar con sus palabras.

Son muy impacientes, así que si los ralentizas por algún motivo, prepárate para arrancar uno nuevo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero):

Lo más peligroso de Capricornio es su falta de empatía.

A veces, los capricornianos son fríos y tacaños. Si necesitas un préstamo, no se lo pidas a un Capricornio porque recibirás un gran sermón del por qué no debes de pedir prestado.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero):

Lo más peligroso de Acuario es su incapacidad para ver el panorama general.

Tienden a tomar decisiones sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Quieren resultados ahora mismo, y son capaces de hacer de todo para lograr las cosas ya mismo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo):

Lo más peligroso de Piscis es su predilección por la adicción.

Desde el alcohol, el juego, las drogas y los analgésicos hasta la comida, a los Piscis no les gusta que los priven de nada, y si les gusta algo, se darán el gusto de todo.

