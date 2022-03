Horóscopo Infobae: Conoce que signos se llevan peor entre sí y por qué

Descubre qué signos son los que suelen tener más diferencias entre sí. - imagen de referencia.

Todos en el mundo hemos nacido bajo un signo zodiacal según el día del año en el que hemos nacido, así lo señala la astrología. Según estos cada persona tendrá determinadas características en su personalidad que resalten como, la sensualidad, la astucia, etc.

Si bien cada signo tiene cualidades buenas que lo hacen destacar de forma positiva, también tiene otras que pueden llegar a generar ciertos conflictos con otros signos debido a las diferencias de comportamiento o pensamiento que pueden existir entre ellos provocando que su relación sea bastante mala.

Si quieres conocer que parejas de signos son las que se llevan peor entre sí, continúa leyendo la siguiente nota en la que también te explicamos el por qué de estas rivalidades.

ARIES Y TAURO

Mientras la vida de Aries es ocupada y no le gusta quedarse quieto, las personas de Tauro son proactivas, pero no comprenden por qué existen seres, como Aries, que no descansan o dejan ir sus responsabilidades en algún momento. Mientras Tauro se toma su tiempo para realizar cada acto de su vida y ama descansar, Aries es rápido y quiere hacer todo de manera veloz, esa diferencia los distancia por completo.

CAPRICORNIO Y PISCIS

A pesar de que estos signos pueden llegar a tener puntos en común. Capricornio es un signo al que le gusta que las cosas se hagan de la mejor manera posible, mientras que Piscis suele ser más tranquilo y no perfeccionista, ya que si algo no se da suele romper las reglas o buscar otras alternativas para llegar a cumplir sus metas.

ACUARIO Y GÉMINIS

Mientras a uno le gusta estar escondido en su caparazón de seguridad, al otro le gusta mostrarse tal y como es. Por un lado, a Géminis le gusta bastante compartir con amigos de calidad, que le permitan surgir y Acuario es de los que busca diversión y recargar sus energías con quienes más quiere. Estos signos pueden chocar, ya que mientras cada uno es el alma de su círculo social, a su manera, cuando se unen en un mismo lugar o situación, la rivalidad es más que segura.

LOS ELEMENTOS DE CADA SIGNO DEL ZODIACO

Están divididos en cuatro grupos, y estos son:

Fuego: Aries, Leo y Sagitario

Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Aire: Géminis, Libra y Acuario

Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

¿CON QUÉ SIGNO ERES COMPATIBLE?

Recuerda que también influye el signo ascendente de cada persona y demás detalles que pueden encontrar en su carta astral natal.

- Aries es el signo compatible en el amor con Acuario y Géminis.

- Tauro es el signo compatible en el amor con Piscis y Cáncer.

- Géminis es el signo compatible en el amor con Leo y Aries.

- Cáncer es el signo compatible en el amor con Tauro y Virgo.

- Leo es el signo compatible en el amor con Aries y Sagitario.

- Virgo es el signo compatible en el amor con Cáncer y Escorpio.

- Libra es el signo compatible en el amor con Sagitario y Leo.

- Escorpio es el signo compatible en el amor con Capricornio y Virgo.

- Sagitario es el signo compatible en el amor con Libra y Acuario.

- Capricornio es el signo compatible en el amor con Escorpio y Piscis.

- Acuario es el signo compatible en el amor con Aries y Sagitario.

- Piscis es el signo compatible en el amor con Tauro y Capricornio.

