Viral en TikTok: conoce al hombre que come carne cruda por dieta y genera controversia en la red social

Hombre genera controversia por comer comida cruda y 6 yemas de huevo. Él considera que le hace bien para su salud. Composición.

Los videos virales siguen presentes porque los usuarios en Internet rebotan un hecho que les pareció curioso o polémico. En ese sentido, TikTok no es la excepción en cuanto a situaciones que sorprenden a los internautas día a día. Esta vez es de un hombre que come carne cruda porque cuando no puede cocinar o existe otra complicación, que hasta el momento no parece complicarlo.

Ello porque usuarios que respondieron al video subido por @weambreiche han dejado su incomodidad con el clip en donde come carne cruda y bebe huevos en un frasco de agua, diciendo que ese es su desayuno. “Soy un atleta 100% carnívoro con la misión de alcanzar el peso máximo de mi físico, mientras dependo de la grasa animal para obtener energía”, explica en su biografía de YouTube, donde avisa que no es doctor y su forma de vida no es “un consejo médico”.

Él mencionó en el video que comer carne sin cocinar es una excelente alternativa cuando hay complicaciones para cocinarse. Además, que lo considera sencillo ya que solo debe acercarse al refrigerador y coger el alimento crudo que le plazca. Señaló que es nutritivo para la salud porque lo viene haciendo bastante tiempo.

La publicación subida hace 5 días, tiene más de 10 millones de reproducciones, más de 8 mil me gusta, lo que ha generado mayor interacción por su estado físico y los comentarios que realizó en el corto clip. En otros contenido que sube a su cuenta oficial también se observa cómo guarda la comida cruda en el refrigerador para su selección, acompañado siempre de 6 yemas de huevo.

TikToker es viral por comer carne cruda | Video: TikTok/@weambreiche.

LOS 4 COMPONENTES PARA UNA LONCHERA SALUDABLE

Nutrientes energéticos

Son los que proporcionan la energía que el organismo necesita para funcionar. Los macronutrientes son la principal fuente de energía. Dentro de estos se encuentran los hidratos de carbono y las grasas y en menor proporción las proteínas. Aquí aparecen los carbohidratos y grasas, como frutos secos, panes integrales, cereales como quinua, trigo, kiwicha, etc.

Nutrientes plásticos

Están relacionados con el desarrollo y crecimiento de órganos y tejidos, fortalecen los huesos, músculos, uñas y dientes. Aquí aparecen las proteínas como leche o productos lácteos, carne de pavo, pollo, pescado, huevo, entre otros.

Nutrientes reguladores

Son los que participan en los proceso de regulación del organismo. Mantienen el sistema inmunológico, previenen enfermedades, aportan fibra, previenen la formación de radicales libres, entre otros beneficios para una alimentación saludable. Aquí están las vitaminas y minerales, como las frutas y las verduras.

Hidratantes

Son la bebida de los niños en sus loncheras, sea jugo o agua. En algunos casos los padres aplican el mal uso de llevarles gaseosas o jugos concentrados altos en azúcar. Lo recomendable es agua, refresco de frutas naturales, chicha morada (en bajo azúcar) ya que la lonchera es un complemento del día, mas no un plato grande en cantidades.

