Viral en TikTok: Aprende a preparar un tradicional queso helado arequipeño de manera fácil

El queso helado es un postre tradicional de la ciudad de Arequipa que siempre se lleva miles de halagos gracias a lo delicioso y cremoso que es. Sin embargo, a pesar de ser una receta tan tradicional, la mayoría no tienen idea de como se prepara o los ingredientes que lleva ¿el queso helado realmente lleva queso? Es una pregunta que muchos se hacen y gracias a un video realizado por la cuenta de TikTok @elfoodieloo ahora tiene respuesta.

El perfil que suele compartir recetas y recomendaciones de restaurantes se animó a mostrar una receta para realizar este postre tradicional en casa. Si bien no lleva todos los ingredientes del dulce clásico, es una opción simple para quienes quieran animarse a preparar esta delicia arequipeña en sus casas.

Si quieres aprender a preparar queso helado de forma casera, continúa leyendo la siguiente nota.

INGREDIENTES

-2 yemas

-1/2 cucharada de maicena

-4 cucharadas de azúcar

-1 taza de leche evaporada

-1 taza de leche fresca

-1/2 lata de lecha condensada

-1/2 taza de agua

-6 cucharadas de coco

-Ramitas de canela

-Clavo de olor

-1 cucharita de esencia de vainilla

-Canela en polvo (para decorar)

PREPARACIÓN

1.Lo primero que haremos será tener todos los ingredientes listos y preparados para usarlos. Ahora, en un bol mezclaremos las yemas, la maicena, el azúcar y la esencia de vainilla. Batimos bien todos los ingredientes hasta integrarlos y reservamos.

2. Luego, en una olla tostamos el coco, la canela, el clavo de olor y echamos la leche fresca, la evaporada, la leche condensada y el agua y mezclamos todo para que se integre hasta que rompa hervor y luego colamos la mezcla.

3. De esta segunda mezcla tomamos como un cucharon aproximadamente y lo vertemos en la primera mezcla que hicimos. Batimos bien hasta integrar.

4. Ahora echamos la leche que hicimos a una olla y la mezclamos con la otra mezcla de las yemas. Batimos hasta que rompa hervor y la mezcla espese.

5. Una vez que esté lista colocamos la mezcla en una cubetera o el recipiente que prefieras y congelamos durante toda la noche.

6. Se sirve al día siguiente con canela en polvo rociada por encima.

LOS COMENTARIOS

“ Como que el queso helado no lleva queso” , “Toda mi vida pensé que llevaba queso”, “¿Me estás diciendo que el famoso queso helado es un marciano de coco?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video, ya que a pesar de lo tradicional de esta receta, la mayoría no conocía los ingrediente que llevaba y que aunque se llama ‘Queso helado’, en realidad ese ingrediente no forma parte de su preparación.

Otros usuarios se quejaron porque la receta tradicional no lleva maicena ni yemas de huevo, pero reconocieron que esta puede ser una buena forma de hacerlo en casa para probar la receta.

