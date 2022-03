Indulto a Alberto Fujimori: Naciones Unidas se pronuncia contra el polémico fallo del TC

La ONU se pronunció a través de su cuenta de Twitter. | Foto: Composición (Infobae)

Mediante su cuenta de Twitter, la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UN Human Rights) se pronuncio sobre el reciente fallo del Tribunal Constitucional peruano. Este restituyó el indulto al expresidente Alberto Fujimori. De esa forma, la ONU expresó su rechazo al fallo y señaló que vulnera los derechos de las víctimas de los crímenes de Fujimori.

El mensaje inicial de la ONU fue redactado en inglés, pero fue traducido por la cuenta oficial de las Naciones Unidas en Perú. Este dice:

“Frente a la decisión del Tribunal Constitucional de restablecer el indulto al expresidente Fujimori, subrayamos que el derecho internacional de DDHH restringe indultos en casos de graves violaciones de DDHH. Se debe respetar los derechos de las víctimas a la justicia y el Estado de Derecho”.

Se recuerda que el 17 de marzo, el TC votó a favor del hábeas corpus que buscaba dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema, al cual anulaba el indulto dado a Alberto Fujimori en el 2017. Este hecho ha causado indignación a nivel nacional e internacional, ya que el exmandatario fue condenado por crímenes de lesa humanidad.

El 18 de marzo, los integrantes de la organización de derechos humanos no gubernamental Human Rights Watch criticaron el fallo al considerar que la gracia presidencial que se dio al exmandatario podría ser parte de un fraude.

“No me opongo a indultos humanitarios para enfermos terminales graves, incluyendo condenados por crímenes de lesa humanidad. Pero el beneficio no puede basarse en un fraude. La Corte Interamericana de Derechos Humanos debe intervenir nuevamente y verificar si la liberación se justifica y si se respetó su fallo”, expresó en su cuenta de Twitter, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Ese mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció con preocupación sobre esta decisión, mediante un comunicado por su cuenta de Twitter. La CIDH señaló que esta decisión obstaculizaba el cumplimiento de las obligaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“CIDH manifiesta profunda preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional que ordena la libertad de Alberto Fujimori. Afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la Corte IDH en los casos Cantuta y Barrios Altos”, señaló en un tuit.

El organismo internacional, además, compartió una imagen que decía:

“Los crímenes de lesa humanidad se convierten en una preocupación de la comunidad internacional, constituyendo una gravísima ofensa a la dignidad humana y una negación flagrante de los principios fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que no deben quedar impunes”.

Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH) le notificó al Perú que tiene una fecha límite para remitir sus observaciones sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de la liberación del expresidente Alberto Fujimori.

En ese sentir, el Estado peruano tiene, máximo, hasta el 25 de marzo, para que informe sobre “las medidas provisionales y que ponga de inmediato conocimiento al Tribunal Constitucional”.

“Lo anterior se da en el marco de los casos Barrios Altos y La Cantuta, luego de que los familiares de las víctimas y representantes presentaran medidas provisionales ante la posible excarcelación del exmandatario en los próximos días, quien es condenado por graves violaciones a los derechos humanos”, se lee en el resto del mensaje.

Esto quiere decir que la CIDH admite a trámite pedido de víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y requiere a Estado peruano cumpla con informar sobre sentencia del TC que ha otorgado libertad al condenado Fujimori Fujimori.

