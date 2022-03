Eloy Espinosa-Saldaña: Si el TC no soluciona indulto a Alberto Fujimori, “la solución es la calle y eso es muchísimo más peligroso”

Eloy Espinosa, magistrado del Tribunal Constitucional | Foto: Agencia Andina

El magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, se refirió al fallo del organismo constitucional a favor del hábeas corpus para restituir el indulto a Alberto Fujimori. Así, señaló que el tribunal ha perdido su calidad de ente mediador y adquirió, un rol de “componedor de conflictos”. Así, dijo que la solución al indulto estaría en las calles, lo cual puede llegar a ser peligroso.

“(El Tribunal Constitucional) se ha ganado un sitio como un gran componedor de conflictos políticos, económicos y sociales con criterios jurídicos y ese rol me preocupa que se vaya a perder, porque si se pierde el mediador, quien resuelve el problema sería (la calle). Cuando no hay una solución jurídica, la solución es la calle y eso es muchísimo más peligroso”, dijo en una entrevista con Exitosa.

El magistrado también explicó la labor del TC. Recordó cuando en el Congreso pasado, ante las leyes promovidas por el fujimorismo, que iban en contra de la Constitución, el TC ejerció como juez entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“A nosotros (los magistrados) se nos da un escenario en el cual un Congreso anterior donde había una mayoría muy compacta (bancada fujimorista) y sacaban leyes que atacaban la constitucionalidad. ¿Quién le puso el pare a esta situación? El Tribunal Constitucional. Entonces, si hoy día preguntas en un conflicto entre Gobierno y el Congreso si el tema es inconstitucional, van a decir que irán al TC”, dijo.

Por otro lado, Espinosa-Saldaña señaló que la postura del primer ministro, Aníbal Torres, de desaparecer el Tribunal Constitucional no es nueva. Si bien el presidente de la PCM lo dijo públicamente debido al fallo emitido en beneficio de Fujimori, el magistrado dijo que esa es su postura desde hace años.

“Yo conozco a Aníbal Torres cuando entré a dictar como profesor a San Marcos y él era decano. Nos conocemos ya hace muchos años y esa posición de Aníbal no es nueva, esa posición es de hace 30 años. Él nunca ha creído en el Tribunal Constitucional. Yo puedo tener muchos amigos o gente conocida, pero no tengo por qué coincidir en todos los temas con él. Puedo tener discrepancias y eso no hace que califique uno al otro. Aníbal es consecuente con lo que ha dicho durante toda su vida, él no cree en el TC”, culminó.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DA FECHA LÍMITE AL ESTADO PERUANO PARA REMITIR OBSERVACIONES DEL FALLO DEL TC

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio una fecha límite al Estado peruano para remitir sus observaciones sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) en favor de la liberación de Alberto Fujimori.

El límite es hasta el 25 de marzo, para que informe sobre “las medidas provisionales y que ponga de inmediato conocimiento al Tribunal Constitucional”.

“Lo anterior se da en el marco de los casos Barrios Altos y La Cantuta, luego de que los familiares de las víctimas y representantes presentaran medidas provisionales ante la posible excarcelación del exmandatario en los próximos días, quien es condenado por graves violaciones a los derechos humanos”, se lee en el resto del mensaje, difundido por redes sociales.

Con este mensaje, la CIDH admite a trámite el pedido de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.

Fuente: Corte IDH.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció mediante un comunicado en su cuenta de Twitter. Señaló que el fallo del TC obstaculizaba el cumplimiento de las obligaciones de la Corte IDH.

“CIDH manifiesta profunda preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional que ordena la libertad de Alberto Fujimori. Afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la Corte IDH en los casos Cantuta y Barrios Altos”, señaló en un tuit.

