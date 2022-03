SJL: Avícola clandestina funcionaba dejando un olor nauseabundo y siendo un foco de infección

Foto: Buenos días Perú.

Sin importarles acabar con la salud de los vecinos, en San Juan de Lurigancho funciona un establecimiento clandestino avícola que deja diversos olores nauseabundos y debido a los restos de las aves, también atrae moscas y roedores a la zona. Los vecinos hartos de esta situación han denunciado este suceso ocurrido en la avenida los Regidores.

La rutina es de la siguiente manera: En horas de la madrugada, llegan los trabajadores con las aves, las matan, las pelan y luego en la mañana vienen a recoger los animales para ser trasladados a los distintos mercados del distrito.

El lugar no cuenta con protocolos de salubridad, se ve la humedad en todo el suelo y las paredes del lugar. En barriles tapados por plástico blanco y amarillo, guardan los restos de las aves, eso es lo que finalmente está causando el mal olor que los vecinos denuncian.

La empresa que realiza estos trabajos se llama “Avícola Felipe” y viene funcionando en ese lugar desde hace dos años.

“Con la municipalidad en los primeros días que comenzó el negocio, indagué si tenían licencia y no la tenían, posteriormente trate de hacer visible mi molestia al que alquila el local, porque no es el dueño diciéndole que esta afectándole la humedad e hizo caso omiso tanto el como la municipalidad. Nos hemos visto obligados a hacer la denuncia policial, en donde ha venido un policía a constatar la humedad y el salitre que esta ocasionando este negocio, no les importan nada y los afectados directos somos nosotros”, comentó uno de los vecinos de la zona.

Otra vecina asegura estar sufriendo de alergias en los brazos, tiene como una especie de ronchas que han sido por la presencia de esto

“No aguantamos, es demasiada suciedad, las plumas del pollo no dejan dormir, la verdad es que ya estamos hartos de todo esto, cantidad de roedores y moscas es increíble, el olor es nauseabundo, ya no se puede. Las ventanas no se pueden ni abrir, mi hija se ha asustado por las ratas que hay. El ruido se registra en la madrugada, porque los que trabajan ahí suben su música y trabajan hasta tarde”, comentó otra vecina.

Se comunicaron hasta con el Whatsapp de la municipalidad, pero no los ayudan con su pedido desesperado. Por ordenanza municipal, este local debe ser clausurado de manera inmediata. Hay 8 balones de gas que están expuestos, cualquier mínima fuga de gas puede ocasionar accidentes mayores.

Cabe destacar que en imágenes de Buenos días Perú se ve que no hay presencia de servicios higiénicos para los trabajadores, por lo que han ocupado una esquina del lugar para hacer sus necesidades.

Lo que ellos saben es que el inquilino se llama Felipe debido al nombre que sale en los camiones, pero la dueña que alquila el local se llama Alejandrina Zelaya, los vecinos aseguran haber también hablado con uno de sus hijos que según ellos fue prepotente al responder. “Hagan lo que quieran, pero mientras reciba mi alquiler no pasa nada”, esas fueron las palabras del hijo de la dueña.

Anteriormente había un negocio de reciclaje que también traía el mismo problema.

“Han tarrajeado mi pared para que no pase la humedad de este negocio, pero el problema continúa”, comenta otro vecino.

Exigen que la gerencia de Fiscalización los ayude en esta situación, ya que hace oídos sordos y aseguran que no hacen su trabajo como corresponde.

Cabe destacar que hace algunos días hubo un incendio en el distrito, la Fiscalización no controla estos sucesos, ya que es el tercero que ocurre en 15 días.













