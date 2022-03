Sedapal anuncia corte de agua este 11 de marzo en Miraflores, Surquillo y San Juan de Lurigancho

Sedapal informa corte de agua desde las 9:30 am hasta las 6:00 pm. | Foto: Difusión

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que habrá un corte de agua en diversos distritos de la capital debido a labores de mejoramiento en la red en algunas zonas de Lima Metropolitana y Callao a fin de mejorar la red de saneamiento de agua.

En ese sentir, Sedapal informó que este viernes 11 de marzo no habrá servicio de agua potable en Miraflores, Surquillo y San Juan de Lurigancho.

Conoce las fechas, horarios y zonas diferenciadas del corte de agua AQUÍ:

-Miraflores (de 12:00 a 18:00)

Zonas: Av. Alfredo Benavides, Av. Casimiro Ulloa, Av. Ricardo Palma, y Av. Paseo de la República, Urb. San Antonio

Motivo: empalme para mejoramiento de redes

-Surquillo (de 12:00 a 18:00)

Zonas: Av. República de Panamá, Av. Tomás Marsano, Av. Angamos Este, Urb. Del Médico

Motivo: ejecución de empalme para mejora de redes.

-San Juan de Lurigancho (de 9:30 h a 17:00 h)

Zonas: R-4 El Paraíso, A.F. Santa Rosita II Etapa, A.F. Reubicados de Santa Rosita II Etapa, P.I. Confraternidad Sector Reubicados de Santa Rosita.

Motivo: mejoramiento de sistema.

CORTE DE AGUA EN MÁS FECHAS

Sin embargo, Sedapal también adelantó las otras fechas de corte de agua en el mes de marzo. De momento, estas son el martes 15 y jueves 17 de marzo.

Conoce los detalles para el corte del servicio en estos días:

Martes 15 de marzo

-Pueblo Libre (de 10:00 a 18:00)

Zonas: Av. Bolívar, Av. Universitaria, Av. Mariano Cornejo, Av. José María Egusquiza.

Motivo: cambio de hidrante y válvula para mejora de abastecimiento de agua potable.

Jueves 17 de marzo

-Villa El Salvador (de 13:00 a 22:00)

Zonas: A.H. Héroes de San Juan, Asoc. El Bosque, Urb. Entel Perú, Urb. Industrial, Urb. Magisterial, Amauta, Urb. María Auxiliadora, U. POP. San Juanito, Urb. San Juan

Motivo: empalmes de tuberías para mejoramiento de red.

También se ha informado de corte de luz en diversos distritos en la semana.

CORTE DE LUZ DESDE EL 11 HASTA EL 13 DE MARZO

La empresa Enel informó que habrá un corte en el suministro de luz de algunos distritos de Lima y Callao desde el viernes 11 de marzo hasta el domingo 13 de marzo.

Aquí los detalles:

Viernes 11 de marzo

Comas (de 09:30 a 14:00)

ZONAS: URB. SAN JUAN BAUTISTA AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 19, 33, 52, 53, 54, 55, 56, 78, 79, CALLE SAN JULIÁN CDRA. 1, CALLE SAN JUSTINIANO CDRA. 1, JR. LAS MAGNOLIAS CDRA. 4, JR. SAN GENARO CDRAS. 2, 3, 4, MZS. D, J, JR. SAN GERMÁN CDRA. 2, JR. SAN GERÓNIMO CDRAS. 2, 3, JR. SAN JACINTO CDRAS. 1, 2, 3, 4, 53, MZS. B, J, JR. SAN JAVIER CDRAS. 1, 2, MZS. B, C, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. SAN JUDAS TADEO CDRAS. 1, 2, 3, JR. SAN JUSTO CDRAS. 2, 3, MZS. B, J JR. LAS HIEDRAS MZ. B, JIRÓN LAS ORQUÍDEAS MZ. C, CALLE SAN JULIÁN MZ. A, URBANIZACIÓN LA ALBORADA MZS. A, A1, CALLE LOS GERANIOS CDRA. 1, CALLE LOS LAURELES MZ. D.

Comas (de 09:30 a 11:30)

ZONAS: URB. REPARTICION AV. LOS INCAS CDRA. 10, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 28, 29, 57, 58, MZS. T, Z, CALLE LOS EUCALIPTOS CDRA. 1, CALLE LOS FICUS CDRA. 1, CALLE LOS MANZANOS CDRAS. 1, 29, 30, CALLE LOS NARANJOS CDRA. 1, JR. BRESCIA CDRA. 4, CALLE SANTA ROSA CDRA. 1, 4, CALLE LOS OLIVOS CDRA. 1, JR. HUARAZ CDRA. 10, JR. HUÁSCAR CDRA. 10, JR. LAS PALMERAS CDAS. 1, 2, JR. LOS CEDROS CDRAS. 1, 2, JR. LOS CIPRESES CDRAS. 1, 2, PSJE. MANUEL GONZALES PRADA. CDRAS. 1, 2, JR. LOS NOGALES CDRA. 1

Comas (de 15:00 a 17:00)

ZONAS: AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS. 79, 80, MZ. B6, CALLE LAS EMPRESAS CDRA. 2, MZS. B6, CALLE MANUFACTURAS CDRA. 2, MZS. C6 AV. LOS PRÓCERES CDRA. 79, MZ. B6.

Sábado 12 de marzo

Ancón (de 09:00 a 17:30)

ZONAS: URB. INCA GARCILAZO DE LA VEGA CALLE BALTA CDRA 1, MZ A, B, CALLE COLINAS CDRA 1, URB. LAS COLINAS MZ A.

Domingo 13 de marzo

Puente Piedra (de 00:00 a 07:00)

ZONAS: CENTRO POBLADO CERCADO DE PUENTE PIDRA AV. 9 DE JUNIO CDRA 1, 3, 46, MZ A, B, C, D, 65, 65C, 65D, AV. BUENOS AIRES CDRA 1, 2, MZ 21C, AV. PANAMERICANA NORTE CDRA 3, 5, AV. PUENTE PIEDRA CDRA 3, MZ A, B, AV. SAN LORENZO CDRA 1, 2, CALLE ESPERANZA CDRA 1, CALLE MANUEL GARAY CDRA 1, CALLE SAN JOSE CDRA 1, 2, PASAJE JORGE CHAVEZ CDRA 1, MZ C, ASOC. SAN MARTIN DE PORRES MZ A, B, C, D, URB. PALERMO MZ A, B, C, D, E, F, H, I, J, L, URB. AUGUSTO BEDOYA MZ A, B, C, E, ASOC. SAN LORENZO MZ A, B, C, D, URB. RIVIERA DEL NORTE MZ A, B, C, D, ASOC. VILLA LOS ROSALES MZ A, B, C, D, ASOC, VILLA LOS OLIVOS MZ A, B, C, ASOC. LOS FICUS MZ A, B, C, D, ASOC. VILLAS LOS OLIVOS MZ A, B, C, D, URB. SANTO DOMINGO MZ D, E, CALLE SANTA LUCIA CDRA 8, ASOC. VILLA MARIA DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. 9 DE JUNIO MZ A, B.

Carabayllo (de 09:30 a 18:00)

ZONAS: C.P. CASINELLI AV. CHAVIÑA MZ A, B, C, D, E, N, U, 1W, C.P. RIO SECO MZ C, C1, C2, C3, CALLE LAS ORQUIDEAS D, D1, D2, D3, D5, D7, E, E1, E3, E4, E6, F, F3, CALLE LAS MARGARITAS MZ G, G1, G2, H, I, J, J2, K, L, L2, M, N, O, CALLE LOS CLAVELES CDRA 1, C.P. CASA HUERTA EL PARAISO AV. JICAMARCA MZ A, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, C4, D.

