Alberto Fujimori: ¿Cómo reaccionó el expresidente al enterarse sobre su indulto?

Alberto Fujimori saldrá en prisión en los próximos días. Foto: Andina.

Alberto Fujimori saldrá de prisión en los próximos días. El Tribunal Constitucional (TC) así lo decidió tras restituirle el indulto concedido en el 2017 al declarar fundado el hábeas corpus presentado a favor del expresidente.

Al enterarse del fallo, la primera reacción de Fujimori Fujimori fue guardar un largo silencio, según reveló su abogado César Nakasaki, quien fue el primero en darle la noticia dentro del penal Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, donde venía cumpliendo una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

“Acabo de conversar con el presidente Fujimori y le he comunicado la sentencia valiente e histórica que por mayoría ha sacado el Tribunal Constitucional, (…) tuvo un profundo silencio y nos dimos un fuerte abrazo, le digo que gocemos este momento de felicidad. Él no conocía la noticia, yo me he enterado por ustedes, la prensa, ¿Imagínense él?”, declaró a los medios de comunicación en los exteriores del penal Barbadillo.

“(Cuando se enteró de la noticia de su indulto) El presidente se ha emocionado, la presión se la están midiendo. Evidentemente sintió un gran alivio porque, como ya habíamos conversado con el presidente, era totalmente injusto que el muera en la cárcel. De esto se trata este no es un tema de impunidad, él tiene años en la cárcel ya, no se trata de evitar un castigo, lo que se trata es de evaluar si es humano que un hombre se muera en la cárcel”, continuó.

Asimismo, Elio Riera Garro, también defensa de Alberto Fujimori, manifestó que el exmandatario recibió la noticia de su liberación con mucho optimismo, y que solo se encuentra a la espera de que se haga efectivo el pronunciamiento del TC.

“El señor Fujimori ha recibido esta grata sonrisa con mucho optimismo, sobre todo con la esperanza de que todos los peruanos nos unifiquemos, porque lo importante es mirar hacia el futuro y avanzar, de esa manera lo está tomando”, dijo Riera Garro.

“Ahora nos corresponde a nosotros, como área legal, viabilizar los procedimientos administrativos que correspondan para poder ejecutar finalmente los pronunciamientos ya emitidos por el Tribunal Constitucional”, acotó.

REACCIONES DE KEIKO FUJIMORI

En cuanto a las primeras reacciones de su hija, la excandidata a la presidencia, Keiko Fujimori, Kakasaki comentó que aún no se ha encontrado con su padre tras la decisión del Tribunal Constitucional, pero que se encuentra satisfecha al saber que pronto estará a su lado y en libertad.

“Tiene la satisfacción de que su padre no va a morir en la cárcel. Ella no va a venir al penal el día de hoy, el penal está funcionando con normalidad y tiene horarios, no pueden venir a la hora que quieran tampoco”, indicó el abogado.

“Pienso que vamos a esperar la orden de libertad. Hay un pequeño procedimiento que se tiene que cumplir”, añadió.

¿CUÁNDO SALDRÁ DE PRISIÓN ALBERTO FUJIMORI?

Pese a que Fujimori ya consiguió su libertad, este continuará unos días más en prisión. La defensa del exmandatario explicó que, debido a procesos burocráticos, su excarcelación no se dará de forma inmediata y demorará más de lo previsto.

“Corresponde que el TC oficie al juez de ejecución penal supremo, quien es el que da la orden de libertad. Ahora es el juez supremo de Ejecución Penal que ordenará que se reestablezcan los efectos del indulto que otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski”, comentó Nakasaki a la prensa.

“Acabo de hablar con el presidente Fujimori. Ahora lo que corresponde es que el juez de la orden de libertad, calculó que entre mañana y el lunes debe enviarse el oficio de libertad. Por lo que entre el lunes o martes el INPE ordenará la excarcelación ”, agregó.

