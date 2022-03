Universitario: Álvaro Gutiérrez utilizaría cinco defensas para enfrentar a Binacional en Juliaca

Álvaro Gutiérrez enfrentará su primer partido en la altura del fútbol peruano.

Álvaro Gutiérrez tendrá, si no es el más difícil, uno de los retos más complicados desde su llegada a Universitario de Deportes. No solo por las diversas bajas que tiene en su plantel, sino por el rival y la altura. La ‘U’ enfrentará a Deportivo Binacional por la Liga 1 y el uruguayo tendría en mente hacer algunos cambios en el once titular.

Primero, cambiaría el sistema. Comenzó su era en tienda ‘crema’ con un 4-3-3, después con el regreso Hernán Novick modificó la alineación y pasó a un 4-5-1. Para este duelo con el ‘Poderoso del Sur’ utilizaría el 5-3-2.

Respecto a los jugadores que conformarán la oncena, serían los siguientes: Diego Romero bajo los tres palos. Los tres defensores centrales serían Piero Guzmán, Federico Alonso y Nelinho Quina. Como carrileros estarían Roberto Villamarín y Nelson Cabanillas.

Ángel Cayetano volvería a la mitad de la cancha, después de jugar como back ante Cienciano, Gerson Barreto y Rafael Guarderas serían sus acompañantes. Este último disputaría su primer partido como titular en el 2022. El ataque estaría conformado por Piero Quispe y Alexander Succar.

LAS BAJAS DE LA ‘U’

Alberto Quintero (desgarro en el oblicuo), Joao Villamarín (esguince de segundo grado en el ligamento del hombro), Jorge Tandazo (desgarro en el popliteo y rotura parcial del menisco) y Luis Urruti (rotura de ligamentos en la rodilla) completan la nómina de bajas por lesiones.

Por otro lado, están los futbolistas que fueron convocados por Ricardo Gareca para la jornada doble de Eliminatorias Qatar 2022. Aldo Corzo, José Carvallo y Alex Valera vienen entrenando con la selección peruana en las instalaciones de la Videna, pensando en los duelos con Uruguay y Paraguay.

UNIVERSITARIO VS. BINACIONAL

Universitario de Deportes enfrentará a Deportivo Binacional este domingo 20 de marzo a las 15:30 (hora peruana) en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca. El partido será transmitido por GOLPERU.

¿Cómo llegan ambos equipos? El ‘Bi’ viene de ganar 3-2 a Ayacucho FC en condición de visita. Los goles fueron de Janio Pósito, Ángel Ojeda y Víctor Cedron. Por su parte, la ‘U’ empató 1-1 con Cienciano en el estadio Monumental.

Ambas escuadras solo se han medido una vez en Juliaca. Ocurrió en el 2019. Aquella vez, los ‘cremas’ cayeron 4-2. Edson Aubert, Guillermo Rodríguez en propia puerta y un doblete de Aldair Rodríguez fueron los tantos de los locales, mientras que Jerson Vásquez y Germán Denis descontaron para los de Ate.

SEGUIR LEYENDO