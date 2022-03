Luis Urruti tras sufrir una lesión de gravedad: “Me voy a levantar y volver más fuerte que nunca”

Luis Urruti salió lesionado en el Universitario vs. Deportivo Municipal l Foto: Universitario.

Luis Urruti sufrió una lesión severa en el último compromiso de Universitario de Deportes. Por este motivo, ‘Tito’ estará alejado de las canchas no menos de seis meses y probablemente se pueda perder toda esta temporada. Una noticia mala para el futbolista y para el club, pues venía siendo el más influyente de los ‘cremas’.

El uruguayo se sometió a una resonancia magnética el pasado lunes y el diagnóstico que recibió cayó como valdazo de agua fría. Se trata de una rotura de ligamentos en la rodilla, la cual no le permitirá seguir jugando, lo más probable, todo este año. El ‘merengue’ se pronunció mediante sus redes sociales.

“Después de haberme enterado de esta noticia dura, quiero agradecer a todas la personas que me han escrito. Agradecer a mi esposa y a mi hijo, a toda la dirigencia del club, al doctor, al cuerpo técnico y a mis compañeros por su gran apoyo. A los hinchas, que día a día me demuestran su cariño y con su aliento me dan aún más fortaleza”, se puede leer en su post de Instagram.

Asimismo, en las últimas líneas hizo una promesa en medio de esta situación complicada, sacando a relucir su entereza. “Me voy a levantar y voy a volver más fuerte que nunca, con las mismas ganas de siempre. Gracias a todos. Y dale U”.

Universitario de Deportes perderá una de sus piezas más importantes en zona de ataque. El ‘charrúa’ no había podido anotar en las primeras cinco fechas, pero participó en cuatro goles, brindando asistencias. Más allá de los registros, la velocidad, el atrevimiento y buen remate de Urruti le hará falta al conjunto de Álvaro Gutiérrez en esta campaña.

Por ello, ya se viene evaluando la incorporación de un jugador a horas del cierre de libro de pases. Andy Polo y Rodrigo Vilca ya tendrían todo arreglado para sumarse a la institución ‘crema’, no obstante aún faltan papeles para su correcta inscripción.

A los 29 minutos de la primera parte en el compromiso entre la ‘U’ y la ‘Franja’, Luis Urruti fue a la marca del rival Adrián Ascues sobre la banda derecha y muy cerca de la mitad del terreno de juego.

Luis Urruti alcanzó al mediocampista, pero en su desplazamiento sorpresivamente se tomó la rodilla y dejó de participar en la jugada que prosiguió con el ataque de los ‘Ediles’.

El atacante ‘charrúa’ comenzó a saltar en un pie y por sus propios medios abandonó la cancha con visibles muestras de dolor en la rodilla izquierda. De inmediato, Joao Villamarín fue llamado para ingresar en su reemplazo.

Ni bien Urruti fue cambiado, se pensó lo peor, puesto que el uruguayo se tapó el rostro y comenzó a llorar. Esto fue un signo de que sabía lo que podía ser su lesión. Después, cuando terminó el cotejo, tuvo que ser ayudado para salir del estadio Iván Elías Moreno.

Universitario enfrentó a Deportivo Municipal por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1

Universitario de Deportes recibirá a Cienciano en la sexta jornada. El partido está programado para el próximo sábado 12 de marzo a las 19:30 (hora peruana) en el estadio Monumental, que contará con un aforo al 90%.

El elenco cusqueño viene de vencer 3-1 a Ayacucho FC en el Inca Garcilaso de la Vega y se ubica en la quinta casilla con ocho puntos. Solo uno por debajo del conjunto ‘merengue’. Es decir que será un partido para saber quien le sigue los pasos a los punteros del campeonato.

