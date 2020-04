-(Interrumpe) ¡Qué recibimiento! Yo no he visto cosa igual, tengo unas ganas locas de volver. Los sándwiches de miga me tienen obsesionadísima (risas). ¡Sándwiches de miga, por favor! La verdad es que me han recibido con un amor impresionante. Buenos Aires me enamoró de lo bello que es. Me lo estás diciendo y se me ponen los pelos de punta. Recuerdo cuando pisé el escenario y vi tanta gente ahí, todos saltando al ritmo de “Pienso en tu mirá”... me voy a acordar de eso toda mi vida, eso me ha quedado grabado para siempre. Y de verdad que ese concierto ha sido muy emocionante, de principio a fin.