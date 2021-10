¿Qué significa “Yamate kudasai” en español? - Frases de anime

Traductor de palabras. Si la cultura japonesa no es ajena a tu vida, es posible que en más de una oportunidad te hayas interesado por la temporada de un anime o el volumen de un manga, término que se usa para referirse a las historietas de origen japonés. Con esto lleva a que busques ayuda para traducir un par de palabras para entender lo que dicen los protagonistas de tu ficción favorita.

Una de las frases más populares, y que ha ganado fama gracias a los memes y videos virales en redes sociales, es “Yamete kudasai”. ¿Sabes cuál es si significado? Aquí te detallamos su traducción literal al español y en qué situaciones la puedes usar. ¿Estás listo?

¿QUÉ SIGNIFICA YAMETE KUDASAI?

Esta es una frase en idioma japonés que significa “para” o “para, por favor”. En la ficción de los mangas o anime, se puede usar en varias ocasiones, teniendo connotaciones totalmente diferentes. La primera está relacionada cuando uno de los personajes se encuentra en una situación de riesgo, por la que suplica por su vida. Otro de los escenarios tiene connotación sexual, cuando los protagonista de una escena intentan no continuar con el acto. Dependiendo del contexto, el “yamete kudasai” se puede acomodar a los que ellos quieran expresar en determinada situación.

¿QUÉ SIGNFICA WAIFU?

Es una modificación al término inglés ‘wife’, que significa esposa. Este se comenzó a usarse para referirse a las “parejas virtuales” o aquellas mujeres de los animes que logran conquistar el corazón del espectador. La definición fácil, es la palabra que usan para referirse a “tu esposa en el anime”.

¿QUÉ SIGNIFICA HUSBANDO?

Se trata de la romanización de la palabra inglesa ‘husband’, que significa esposo. Siguiendo la misma línea que ‘waifu’, este término se usa para referirse a aquellos personajes favoritos de un fandom.

¿QUÉ SIGNFICA BAKA?

Es una palabra en idioma japonés que en su traducción al español es “idiota o tonto”; su uso dependerá del contexto. También es el peyorativo más común en Japón, y lo podemos leer en las viñetas de los mangas o cuando lo dicen los personajes de animes.

¿QUÉ ES UN DAKIMAKURA?

Un dakimakura es un tipo de almohada larga japonesa. La palabra se traduce a menudo como “almohada para abrazar”. Actualmente han sido tomadas por los fanáticos del anime para estampar las imágenes a cuerpo completo de sus personajes favoritos.

LOS MEJORES ANIMES DEL 2021

Esta es la selección de ganadores de los Animes Awards 2021 de Crunchyroll, los cuales puedes ver online por Internet en su plataforma.

Toilet-bound Hanako-kun

Keep Your Hands Off Eizouken!

My Hero Academia - Temporada 4

TONIKAWA: Over the Moon For You

Re:ZERO - Temporada 2

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR?

HAIKYU!! TO THE TOP

Tower of God

BEASTARS

Jujutsu Kaisen

Fruits Basket - Temporada 2

My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!

