Liliana La Rosa renuncia al Minsa tras halagos de ministro Condori a congresista Aguinaga

La interpelación del ministro Hernán Condori en el pleno del Congreso postergó su posible censura; sin embargo, desde el Minsa se alzaron voces de protesta por sus comentarios a favor del congresista Alejandro Aguinaga. La exdecana del Colegios de enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, anunció su renuncia como coordinadora del Programa de inversión “Creación de redes integradas de salud” tras los halagos de Condori hacia el congresista Fujimorista.

“Presento mi renuncia irrevocable. Creo en la salud como derecho y la salud reproductiva como derecho de cada mujer. Creo que la revolución sanitaria es una urgencia”, escribió desde su cuenta de Twitter haciendo alusión a la participación de Alejandro Aguinaga en el caso de las esterilizaciones forzadas cuando se desempeñó como ministro de Salud durante el gobierno de Alberto Fujimori.

“Hoy, ante el Perú entero, hemos visto al ministro de Salud felicitando a uno de los exministros artífices de una de las políticas públicas más escandalosas que enlutó familias enteras y llenó de tristeza la vida de muchas hermanas esterilizadas contra su voluntad. Así no”, recalcó.

Hernán Condori en el Congreso de la República.

A mediados de diciembre del 2021, el Poder Judicial decidió iniciar un proceso judicial contra Alberto Fujimori y los exministros de salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Jong Motta como autores mediatos de las esterilizaciones forzadas que afectó a 1,300 mujeres pobres y quechuahablantes. Los mencionados serán investigados por delitos de lesiones graves seguidas de muerte y lesiones graves, ilícitos cometidos por una estructura organizada de poder en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

INCIDENTES EN EL HEMICICLO

“(Quiero) felicitar al congresista Aguinaga. Él fue ministro de Salud. Usted con su equipo, doctor, elaboraron un manual para prevención de cáncer de cuello uterino para detección temprana el año 2010. Esto es una de las buenas cosas, entre muchas, que usted ha hecho cuando fue ministro de Salud”, fueron las palabras del ministro Condori que despertó la indignación de algunos parlamentarios que recordaron la participación de Aguinaga en el caso de esterilizaciones forzadas.

La congresista Ruth Luque de Juntos por el Perú mostró su rechazo ante la actitud de Hernán Condori. “Me llama la atención que el ministro de Salud haya felicitado al congresista Aguinaga, cuando sabemos que está investigado por el caso de esterilizaciones forzadas. Entonces, a mí no me parece dable que en un conjunto de respuestas se pueda felicitar, cuando sabemos claramente que muchos parlamentarios aquí no vamos a olvidar lo que ha sucedido en una época dolorosa para mujeres esterilizadas que no han alcanzado justicia ni reparación (civil) hasta el momento”, sentenció.

Alejandro Aguinaga habla de las esterilizaciones forzadas | VIDEO: RPP TV

Sin embargo, el congresista aludido no se quedó callado, sino que se refirió a lo señalado por su colega. “Lamento la mezquindad de algunos colegas congresistas, como es el caso de la señora Luque. Yo la invito aquí a discutir en el acto el tema de las mal llamadas esterilizaciones forzadas. Lo que se creó en nuestro gobierno es un programa de planificación familiar y salud reproductiva con el objetivo de disminuir las terribles tasas de mortalidad materna en el país superadas únicamente por Haití”, dijo Aguinaga.

Sigrid Bazán responde a Aguinaga sobre las esterilizaciones forzadas | VIDEO: RPP TV

“Hay quienes quieren desviar el tema de las esterilizaciones, del abuso sistemático a los derechos humanos durante los noventa, y quieren hacerlo hablando de las ONGs porque jamás van a desviar este tema hablando de los más de 500 millones de soles que les deben Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori al Estado. Jamás van a hablar de la deuda de los 200 funcionarios públicos o terceros responsables durante el gobierno de Fujimori”, fue la respuesta de Sigrid Bazán a las palabras del cuestionado exministro del régimen fujimorista.

SEGUIR LEYENDO