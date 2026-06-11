Reimond Manco lapidó al representante de Miguel Silveira tras polémicas declaraciones contra Universitario: “Manotazos de ahogado”

El exjugador arremetió contra el manager del brasileño tras polémicas declaraciones contra Universitario. (Juego Cruzado)

La polémica golpeó a Universitario de Deportes tras las declaraciones de Robson Lima, quien representa al brasileño Miguel Silveira. El manager sostuvo que, dentro del vestuario, “había dos o tres jugadores que hacían la alineación y sugerían cambios al entrenador”. Aclaró que esta información ya la había comunicado a los directivos antes de hacerla pública y que no recordaba los nombres de los futbolistas implicados.

Las declaraciones no cayó bien en Ate, y Antonio García Pye salió a desmentir las afirmaciones generando más reacciones. Reimond Manco se unió al debate y arremetió contra el agente del brasileño, y fue contundente al mencionar que no dio la talla con la camiseta ‘crema’.

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“De los extranjeros que han llegado, enumerando a todos, Cain Fara es el que más ha jugado. Luego tenemos a Lisandro Alzugaray, y creo que tercero está Miguel Silveira. O sea, minutos ha tenido, más que Héctor Fertoli y Gassama. Yo te digo algo: un extranjero como Miguel que llega a la ‘U’ y no rinde, se va para afuera. Es sencillo, no rendiste cuando te pusieron; ¿qué excusa hay para eso?“, disparó el ‘exjotita’ en el programa ‘Juego Cruzado’.

Robson Lima señaló que los jugadores le hacían la alineación al entrenador. Créditos: Mano a Mano / Youtube.

Además, el ‘Rei’ precisó que Robson Lima se equivocó en sus declaraciones: “Lo que ha dicho para mí son manotazos de ahogado, porque tú, como representante de un jugador, tú ves los partidos de tu representado y, si te estás dando cuenta de que no marca diferencia, lo más lógico es que, si el equipo no anda bien, el extranjero no marca diferencia; los extranjeros son los primeros en volar”.

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¿Qué dijo Antonio García Pye sobre las declaraciones del presentante de Miguel Silveira?

La institución respondió de manera categórica a las acusaciones de Robson Lima a través de Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario de Deportes. El dirigente consideró que las declaraciones del agente cruzaron un límite, tanto por el alcance de las sospechas que generan como por la falta de identificación de los supuestos implicados.

García Pye advirtió que el señalamiento afecta no solo a posibles líderes del vestuario, sino también a los distintos comandos técnicos que coincidieron con Miguel Silveira durante su estadía en el club.

Desde su perspectiva, “es algo totalmente irresponsable, es un desliz, una temeridad lo que ha hecho porque compromete a ‘x’ jugadores porque no da nombres, a tres comandos técnicos que han estado presentes durante la estadía de Miguel en el club, por lo tanto, eso es totalmente irresponsable”, expresó en diálogo con RPP.

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Antonio García Pye dio detalles sobre el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario.

El directivo informó que el club ya adoptó medidas internas y que el asunto fue trasladado al área legal para su evaluación correspondiente. Mientras tanto, su enfoque principal fue rechazar de manera frontal el escenario planteado por el representante del futbolista.

“Ya el área legal está por su lado trabajando en el tema, pero yo lo que tengo que hacer es desmentiry, en ese caso, poner las manos al fuego tanto por los jugadores como por el comando técnico que trabajan con una responsabilidad grande”, afirmó.

Antonio estableció una clara distinción entre la actitud de Silveira y las declaraciones provenientes de su entorno. El gerente deportivo admitió que lo sorprendió el tono adoptado por el representante, especialmente considerando la relación previa y el tipo de conversaciones que habían compartido. Según relató, “me sorprende este exabrupto del representante porque yo he hablado con él y siempre ha sido de lo más prudente y reflexivo y hemos tenido un diálogo bastante abierto y cordial”.

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