Congreso: bancada de Podemos responde a la renuncia de Carlos Anderson

El grupo parlamentario de Podemos Perú enfrenta una crisis que podría llevarlos al grupo de los no agrupados al no contar con el número mínimo de congresistas para formar una bancada. La salida de Carlos Anderson es el origen de este problema, pero el congresista Enrique Wong no ha mostrado mayor alarma al respecto porque espera que nuevos parlamentarios se integren a su grupo parlamentario.

“ Se van a sumar otros (...) Lo que me interesa es lo que ellos piensen y que puedan aportar. No me interesa de qué color venga , sino que sea gente capacitada, que tenga el expertiz para hacer una buena labor”, fueron las declaraciones del segundo vicepresidente del Congreso que llegó al parlamento con la agrupación que lidera el cuestionado José Luna.

“Siempre es lamentable una renuncia, pero la vida política continúa. Lo que sí incomoda es la expresión del congresista en el sentido de que prefiere estar solo que mal acompañado. Nosotros nunca le hemos faltado el respeto, hemos respetado sus decisiones, pero él parece que no entiende muchas veces”, agregó Wong refiriéndose a los comentarios vertidos por Anderson a su salida de la agrupación.

“Incluso (Carlos Anderson) me toma como pretexto de mis visitas a los ministros, a Palacio. No es que tenga una votación propia, sino (que) es el arrastre de Daniel Urresti, pues casi no ha tenido contacto”, añadió. Cabe recordar que Anderson ha sido un crítico del gobierno de Pedro Castillo, llegando incluso a participar de la reunión en Miraflores donde se discutió los medios por los cuales se podría acelerar la salida del presidente de la república del cargo.

Congresista Carlos Anderson anuncia que renunciará a Podemos Perú

“Yo estaba esperando que me dieran algunas satisfacciones acerca de esta cercanía demasiado estrecha (con el Gobierno), el utilizar alguna forma puestos y acceso al poder como moneda de cambio. Yo estoy muy lejos de esas cosas y no quiero pertenecer a una bancada de esta naturaleza”, fueron parte de las declaraciones de Anderson al anunciar su renuncia a la bancada de Podemos Perú.

PODER EN PELIGRO

La salida de Anderson deja a Podemos Perú como una bancada de solo 4 integrantes, lo que, de no conseguir un nuevo miembro, dejaría de ser oficialmente una bancada. Sin embargo, los efectos de la renuncia también podrían afectar al congresista Wong quien ostenta la segunda vicepresidencia del Parlamento, cargo destinado a quienes forman parte de una bancada. La decisión que se tome en torno a este problema deberá ser discutido en el pleno o en Junta de portavoces,

Además, Wong también es el presidente de la Comisión de defensa del consumidor, puesto que podría perder tras los cambios en su bancada. Según el periodista Martín Hidalgo “existen antecedentes de que se dejó al presidente culminar su mandato hasta julio donde se produce la recomposición de Mesa (directiva) y de presidencias de comisiones”.

Foto: Andina

“Lo de Podemos debería definirse en Junta de portavoces, instancia de acuerdos políticos. Acá gana el juego político porque la oposición podría ayudarlos a mantener su vice y comisión a cambio de sus votos. O el oficialismo podría cederles un miembro para seguir como bancada”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Si bien Anderson comunicó su salida de Podemos Perú, no ha confirmado si se mantendrá como no agrupado o si viene conversando con otras agrupaciones para integrarse a sus grupos de trabajo. Durante los ocho últimos meses, el parlamentario ha estado más cercano a los miembros de la oposición que aquellos del oficialismo a quienes ha criticado constantemente.

