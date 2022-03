Carlos Rivera: “Ferrero, Blume y Sardón están cumpliendo una agenda política al liberar a Fujimori” ENTREVISTA

EFE 162

El Tribunal Constitucional decidió declarar fundado una demanda de habeas corpus que determinó restablecer el indulto que se le otorgó al expresidente Alberto Fujimori en 2017 por parte del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Fueron tres votos a favor y en contra, pero el magistrado Augusto Ferrero, titular del máximo órgano que interpreta la Carta Magna, terminó por inclinar la balanza a favor del también padre de la excandidata Keiko Fujimori.

El fallo ha generado un amplio rechazo. Principalmente de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. En entrevista con Infobae, el abogado Carlos Rivera Paz cuestionó los votos de, aparte de Ferrero, de los magistrados José Luis Sardón y Ernesto Blume. Adelanta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminará por anular el indulto a Fujimori.

- ¿Cómo califica el fallo del Tribunal Constitucional que libera al expresidente Alberto Fujimori?

- Mira, en realidad, me gustaría primero leerla. Yo creo que el término aberrante podría calificar a la cosa que acaban de hacer. He tratado de hacer un esfuerzo para imaginarme cuáles han sido los argumentos que provienen del derecho nacional, constitucional e internacional para anular el indulto a Fujimori. No encuentro ninguno. Creo que lo que se había resuelto desde la propia Corte Interamericana, en mayo de 2018, y lo que pasó después en la instancia judicial en octubre del mismo año y febrero de 2019, a mí me parece que fue consistente e impecable desde el derecho internacional. No se puede indultar a alguien que está condenado por crímenes de lesa humanidad de manera tan irregular. Nada de eso ha cambiado.

- Los votos terminaron empatados. Augusto Ferrero, presidente del Tribunal Constitucional, inclinó la balanza hacía el fallo a favor de Fujimori. ¿Este magistrado debió inhibirse tomando en cuenta que en 2019 dijo públicamente que se había reunido con Keiko Fujimori antes de ser nombrado?

- Mira, yo creo que cualquier magistrado de cualquier tribunal del Perú no solamente tiene que ser sino también parecer. Me parece que Ferrero no tiene lamentablemente esa condición. Por eso, es cierto que algunos abogados habían estado solicitando públicamente que el señor Ferrero se inhiba, pero en las actuales circunstancias podríamos haber perdido un poco el tiempo en esa solicitud. Tengo la impresión que Ferrero, Blume y Sardón están cumpliendo estrictamente una agenda política. Por eso es que deciden apartarse de cualquier criterio legalidad. Lo que están haciendo es rendir cuentas de una componenda política. Han abandonado el principio de ser jueces. No creo que exista otra razón para que Alberto Fujimori está siendo puesto en libertad. Fujimori sigue vivo, el 2019 decían que estaba a punto de morirse y no pasó, y luego en mayo de 2018 la Corte Interamericana estableció entandares para el otorgamiento de los indultos humanitarios.

- ¿Cuáles fueron?

- El reconocimiento público de un arrepentimiento, pedidos de perdón expresos y públicos, la colaboración para el esclarecimiento de los hechos. ¿Qué se ha cumplido de eso? Nada. Por lo tanto, las condiciones en las que la Corte emitió su resolución, en mayo de 2018, en realidad, no se ha modificado ningún milímetro. Lo único que ha cambiado es la composición del Tribunal Constitucional. Y de eso se están valiendo y aprovechando en estos momentos.

- Incluso, el expresidente Fujimori no ha pagado ni un sol de la reparación civil.

- No ha pagado. Es más, ha dicho que no lo hará. Hasta el día de hoy, su defensa insiste en que es inocente. Es decir, sigue rechazando los cargos y la condena. Ha existido una posición, no te voy a decir de rebeldía, contra los pronunciamientos del sistema de justicia peruano. Se suponía que para otorgar un indulto, tenía que cumplirse toda una etapa y cumplirse los requisitos que, sin duda alguna, no se ha hecho ninguno.

- ¿Ha pasado la factura que el TC esté integrado ahora por seis magistrados, de los cuales tres tienen una tendencia claramente conservadora?

- Sí, lamentablemente y te lo digo porque era amigo mío, la muerte de Carlos Ramos ha sido un elemento que ha generado este desenlace y del cual se están aprovechando de una manera abiertamente oportunista.

- ¿Cuál es el camino a seguir para revertir este fallo?

- Mira, recurrir a la Corte Interamericana es la ruta más inmediata. De hecho, el día de hoy hemos cumplido con hacer ese procedimiento. Luego del pronunciamiento de la Corte, lo que corresponderá es que se deje sin validez el indulto validado por la resolución propia del Tribunal Constitucional. Y el efecto inmediato es que Fujimori vuelva a prisión. La conclusión de todo esto es que, de nuevo, hemos hecho el ridículo a nivel internacional.

- El abogado César Nakasaki ha dicho que la Corte Interamericana encontrará más enfermedades en el expresidente Fujimori y, por ello, considera que el indulto no será anulado. ¿Qué opina?

- Mira, César es un buen penalista pero, claro, jamás ha litigado en la Corte Interamericana. Se olvida que la Corte no va evaluar las enfermedades de Fujimori sino juzga las responsabilidades de los Estados. La Corte no se va prestar a lo que ha hecho el Tribunal Constitucional que se ha convertido en la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. La Corte lo que va evaluar es que si sus decisiones se cumplieron o no. Ahí me parece que el escenario está más o menos cantado: va concluir que tanto la sentencias de Barrios Altos de 2001, La Cantuta de 2006 y la resolución de cumplimiento de 2018, simplemente, no se han cumplido. Al contrario, se han violentado, vulnerado y desconocido groseramente con el objetivo de generar un mecanismo de impunidad a favor de Fujimori. Por lo tanto, creo que Nakasaki está hablando lo que él desea, pero no tiene nada que ver con lo que finalmente se va producir.

- ¿Cuánto tiempo tomaría para revocar el fallo?

- La Corte se demoró un mes en realizar la audiencia. El indulto fue el 24 de diciembre de 2017 y la audiencia fue el 2 de febrero de 2018. Y su resolución salió en cinco meses. Aproximadamente, el 30 de mayo. Yo creo que ese mismo tiempo ocurrirá porque acá estamos hablando de una materia definida. Estamos hablando en un Estado en el que los fallos de la Corte Interamericana se cumplen. Ese dato ha sido pasado por alto por los jueces del TC y, creo, que eso les va costar muy caro. En general, a nosotros también porque también somos parte de un ridículo internacional.

- ¿Qué implicancia legal tiene el indulto a Fujimori en otros procesos que tiene? Por ejemplo, en el caso Pativilca, donde el expresidente es juzgado, aún no empieza el juicio oral.

- Habrá que revisar la resolución del TC. Efectivamente, la resolución del indulto también contenía un derecho de gracia otorgado también para el caso Pativilca. Desde mi punto de vista, ese proceso judicial contra Fujimori persiste porque entiendo que lo que han anulado son las resoluciones judiciales del Poder Judicial que dispusieron la anulación del indulto. Ahí se abre, por lo menos, una duda sobre la decisión que tomó el TC y, por eso, habrá que esperar un poco más la publicación de la resolución para saber exactamente qué tipo de argumentos se han venido utilizando.

- Se habla que el presidente Castillo podría anular el indulto. ¿Es factible ese escenario?

- Formalmente, el indulto es una resolución suprema. Y eso está en el ámbito administrativo del Poder Ejecutivo. El presidente de la república puede anular cualquier resolución suprema. Lo hace y punto. Ahora, no sé si ese pudiera ser un camino que el presidente Castillo pueda evaluar. Legalmente y procesalmente, sería factible.

- El primer ministro Aníbal Torres ha dicho que no podrían hacer mucho en el tema.

- Eso es cierto. Estamos en una discusión sobre la base de una sentencia de un órgano jurisdiccional. El Poder Ejecutivo no tendría nada que ver.

