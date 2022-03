Ale Venturo: su expareja rechaza denuncia de agresión y le envía un consejo a Rodrigo Cuba

Ale Venturo dio detalles de su relación con Rodrigo Cuba. (Foto: Composición)

Ale Venturo se encuentra enfrascada en una batalla legal con el papá de su hija Daniel León. La empresaria no solo tiene una demanda de alimentos en su contra, ella también lo denunció por violencia psicológica y ha recibido medidas de protección mientras durante las investigaciones.

De acuerdo a la denuncia que realizó la actual pareja de Rodrigo Cuba, su expareja la insultó durante la conciliación que tuvieron para acordar el monto de la pensión y los días que él podía visitar a su hija.

Asimismo, el parte policial detalla que Daniel León no aceptó la propuesta de Ale Venturo, por lo que tuvo una reacción bastante agresiva en pleno centro. Él salió a defenderse señalando que si bien es cierto que su reacción no fue la mejor, en ningún momento la agredió.

En otro momento sostuvo que antes de ir al centro de conciliación ellos habían llegado a un acuerdo de palabra, pero la novia del ‘Gato’ Cuba cambió de opinión en último momento, causando que esto le fastidie mucho.

“ Si ella quiere hablar mal de mi para victimizarse y hacerse más seguidores de Instagram que haga lo que tenga que hacer (…) Me está quitando lo único que me importa, en ese momento la miré y le dije ¿Cómo me puedes hacer eso? Y ni siquiera me dio la cara, me decía “habla con mis abogados””, dijo.

LE ENVÍA ADVERTENCIA A RODRIGO CUBA

En otro momento de la entrevista, Daniel León fue consultado si creía que Rodrigo Cuba se encontraba detrás de la decisión de Ale Venturo, a lo que la expareja de la empresaria señaló que no cree que esto fuera posible, pues conoce al futbolista y sabe que es una buena persona.

Sin embargo, el papá de la hija de la chef no desaprovechó la oportunidad para recomendarle al ‘Gato’ que tenga mucho cuidado con Venturo. “ No, no creo, es un buen chico, yo lo he conocido al ‘Gato’, es un buen chico, me cae bien, es una buena persona (…) Ya verá él, con el tiempo verá con quién está, pero es un buen pata, y me gustaría que siga ahí ”, manifestó.

RECONOCIÓ QUE REACCIONÓ MAL

Daniel León también indicó que su reacción no fue la mejor al saber que no podría ver a su hija mientras dure el juicio con Ale Venturo, provocando que agarre sus lentes y los tire contra la mesa, acción que ahora le ha costado una denuncia por parte de su expareja.

“Lo que quería era ir a juicio conmigo, era más que obvio que quería ir a juicio. Cuando me dijo que quería irse a juicio, yo le dije vámonos a juicio y seguimos con el mismo régimen, y me dijo no”, agregó.

Daniel León, expareja de Ale Venturo, aseguró que la empresaria lo denunció con la intención de 'victimizarse' y así alejarla de su pequeña.

SEGUIR LEYENDO: