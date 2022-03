Test de personalidad: elige una imagen y descubre si eres empático. (Foto: Captura)

Definir si una persona es empática o no parece ser una tarea fácil, diríamos que es suficiente con observarla y ver cómo reacciona frente a diversas situaciones, pero no siempre es así. Para descubrirlo existen diferentes pruebas y entre ellas, está este test de personalidad que nos demostrará si somos o no empáticos.

Debes de tener muy en cuenta que las personas (no todas) a veces actúan según sus intereses y dependerá mucho de quién o quienes estén observando su accionar como para saber si realmente es así o se trata de una imagen postiza.

Test de personalidad: elige una figura dentro de la imagen. (Foto: Captura)

TEST DE PERSONALIDAD:

Sin más, a continuación realiza el test. Solo debes de observar la imagen y aquello que más llame tu atención es lo que revelará si eres o no empático.

1. La mujer:

Si viste primero a la mujer cuando miraste esta imagen, te consideras un experto en saber qué les pasa a las personas, en cómo piensan y cómo se sienten.

La verdad del asunto es que eres un experto en ti mismo y eso no quiere decir que seas egoísta ni obsesionado contigo mismo, pero claramente tampoco eres empático. Lo más probable es que seas una persona que ha pasado mucho tiempo descubriéndose a sí misma y estás ansioso por compartir con los demás todo lo que has aprendido.

2. El reflejo de la mujer:

Si viste primero el reflejo de la mujer, eres el tipo de persona que siempre ha estado fascinada por estudiar a otras personas.

Eres muy inteligente, y eso incluye la inteligencia emocional. Es por ello que a menudo puedes averiguar lo que alguien está pensando o sintiendo, incluso si cree que lo mantiene en secreto o simplemente desea ocultarlo. Puedes ser empático o simplemente ser bueno con las personas . Deigual forma, cualquiera de las os opciones simplemente son un regalo increíble.

3. El agua:

Si viste el agua primero, definitivamente eres empático.

Mientras que otros que miran esta imagen pueden distraerse con la mujer y su reflejo, en cambio, tú te estabas enfocando en las cosas que rodean a la “imagen principal”, en cómo las ondas en el agua parecen cambiar y alterar su imagen.

Así naciste, esa es tu forma de ser e incluso si recién ahora te das cuenta de que la forma en que ves y sientes las cosas puede ser diferente, lo entenderás fácilmente.

4. La pared:

Si viste la pared primero, te cuesta mucho entender a la gente.

Lo que más trabajo te da es entender el enfoque de estas. No es que no te guste la gente, pero con mucha frecuencia las cosas que dicen y hacen terminan por confundirte y darías cualquier cosa por descifrarlas, pero a veces simplemente no te importa porque viene de las personas.

No eres empático, pero la gente te interesa y eso significa que probablemente seas un amigo comprometido y atento.

ORIGEN DE LOS TEST DE PERSONALIDAD

La psicología de los tests ha desarrollado las premisas de los procedimientos teóricos para el registro de cualidades psíquicas, que en parte han mantenido su vigencia hasta la actualidad. El reconocido psicólogo Cattel Mckeen (1890) es reconocido como el fundador de las pruebas diagnósticas, ya que con su libro ‘Mental Tests and Measurements’ es quien ha tenido una mayor influencia en el desarrollo de métodos.

Cattell, quien también introdujo el concepto de ‘testing’, quiso registrar toda la personalidad mediante una serie de 10 experimentos sencillos, fuerza de la mano derecha e izquierda mediante el dinamómetro, velocidad de reacción a estímulos tonales, velocidad asociativa en la denominación de 10 colores, etc.

