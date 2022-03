Test de personalidad: elige una imagen y descubre tu mayor debilidad en el amor

La sociedad hace que las personas olviden aspectos de su vida personal como por ejemplo, el conocer las debilidades que tenemos y una de ellas es en el rubro del amor.

Sin embargo, no es fácil hacer un autoanálisis porque la mayoría de veces descifrar aquello en lo que no somos buenos, cuesta más que ver los defectos de los demás.

Si tuviéramos el poder de saber nuestras debilidades, definitivamente podríamos escoger a la pareja ideal, pero en la práctica las cosas no son así, ya que muchas veces las debilidades las descubrimos después de pasar por varias experiencias.

Pero existen test o pruebas que nos pueden ayudar a descifrarlas, para así poder trabajar en ellas y disminuir el riesgo de quedar dañados sentimentalmente.

Así que a continuación te mostraremos un test de personalidad del amor y para ello, observa la imagen, identifica una de las figuras escondidas y luego ve a la parte baja a descubrir su significado.

Test de personalidad: elige una imagen y descubre tu mayor debilidad en el amor. (Foto: Captura Pinterest)

1. La cara del hombre:

Si viste la cara del hombre primero cuando miraste esta imagen, tu debilidad secreta al enamorarte y elegir a tu pareja es tu equipaje emocional.

Todos llevamos equipaje con nosotros de relaciones anteriores, y tiene sentido que haber tenido el corazón roto en el pasado significa que no tienes prisa por repetir la experiencia ahora.

Dicho esto, si no te arriesgas a salir lastimado, nunca tendrás la oportunidad de encontrar un amor que sane. Solo necesita moverse a un ritmo que se sienta seguro para usted, y un buen compañero, uno digno de su amor, lo entenderá totalmente.

2. El pájaro sosteniendo la rama:

Si viste al pájaro sosteniendo la rama primero cuando miraste esta imagen, tu debilidad secreta al enamorarte y elegir a una persona importante es tu necesidad de alguien a quien puedas cuidar.

Eres un cuidador nato. Nada te hace sentir mejor que poder hacer activamente cosas que mejoren la vida de tu pareja. Pero no dejes que tu pasión por el cuidado te permita enamorarte de alguien que no tiene su vida en orden de ninguna manera. Las personas con vidas adultas plenas y felices también podrían beneficiarse de tu tierno amor y cuidado, así que no te subestimes.

3. La sirena en la roca:

Si viste primero a la sirena en la roca cuando miraste esta imagen, tu debilidad secreta al enamorarte y elegir a tu pareja es tu creencia de que algo mejor siempre está a la vuelta de la esquina.

No puedes ayudarte a ti mismo. Eres un idealista en todos los aspectos de tu vida, y particularmente cuando se trata de tu amor de vida. Claro, esta persona es genial, pero ¿es ella con la que realmente se supone que debes estar?

No pierdas esa arrogancia característica que le permite al mundo en general saber que eres especial, increíble y poderoso y que te mereces a alguien que realmente sea digno de ti, pero no dejes que la duda se interponga en tu camino o te asuste. ¡Alguien que es así de especial también!

4. La concha que sostiene la perla:

Si viste primero la concha que sostenía la perla cuando miraste esta imagen, tu debilidad secreta al enamorarte y elegir a tu pareja es tu fijación con el mundo material.

Si bien no eres completamente superficial, te gustan las cosas buenas. Es posible que tengas una aventura con un artista atractivo y pobre, pero nunca lo harías oficial en Facebook.

Está bien tener estándares, pero no dejes que tu afición por todas las cosas brillantes se interponga en el camino de hacer una conexión significativa con alguien con quien podrías estar destinado a estar a pesar del bajo saldo en su cuenta bancaria.

