Periodista argentino habló sobre Luis Advíncula y Carlos Zambrano en Boca Juniors: serían titulares ante River Plate

Leandro Aguilera, periodista argentino, se refirió al momento de Luis Advíncula y Carlos Zambrano en Boca Juniors.

Boca Juniors es uno de los clubes más importantes, no solo a nivel de Sudamérica, sino también en todo el mundo. La marca que representan es imponente y son pocos los jugadores que llegan a defender su camiseta. Sin embargo, en la actualidad hay dos peruanos que juegan ahí como Luis Advíncula y Carlos Zambrano. Justamente, el periodista argentino Leandro Aguilera, se refirió al momento de cada uno y las opciones que tienen de estar en el Superclásico ante River Plate.

Primero tenemos que mencionar que el ‘Kaiser’ tuvo minutos en el anterior partido ante Estudiantes debido a la lesión del titular Carlos Izquierdoz a los 24 minutos. Por ello, el técnico Sebastian Battaglia optaría por alinearlo en el once inicial. “Si nos guiamos por lo que hizo el fin de semana cuando se lesionó Carlos Izquierdoz, quien ingresó fue Carlos Zambrano. Nos tenemos que guiar de eso. Probablemente, tanto Zambrano como Advíncula sean titulares en el Superclásico contra River ”, señaló el comunicador en una entrevista para GOLPERU.

Ahora, el momento de ambos futbolistas es diferente. Mientras que Advíncula supo cambiar las críticas que recibió en sus primeros partidos, Zambrano aún sigue resistido por los hinchas por su bajo rendimiento. Ante esto, Aguilera indicó el motivo. “ Luis Advíncula viene teniendo muy buenas actuaciones y ha levantado mucho su nivel. La gran pretemporada que hizo junto a sus compañeros le vino muy bien. Fuimos testigos del primer gol de Advíncula con la camiseta ‘azul y oro’. Se le ve muy bien física y futbolísticamente. Creo que eso le permite empezar a ganarse el respeto del hincha de Boca, que es muy cruel. Cuando un jugador no tiene buenas actuaciones no lo va a silbar, no lo va a abuchear, pero no lo va a respetar. En este caso, Advíncula fue haciéndose respetar fecha a fecha por sus actuaciones y creo que, ha tenido realmente en los últimos partidos, muy buen desempeño. Eso le ha permitido, sin duda, ser de los más destacados en Boca Juniors”, declaró sobre ‘Lucho’.

Luis Advíncula marcando a Sergiño Dest en Boca vs Barcelona. | Foto: Barcelona

ADVÍNCULA DUEÑO DEL LATERAL DERECHO

Eso no fue todo, ya que como se mencionó líneas arriba, el lateral derecho no empezó de la mejor manera en Boca, pero supo cambiar su situación. La lesión de Marcelo Weigandt, ayudó en cierto modo a que la figura de ‘Bolt’ se acreciente. “La gente ve que es el ‘4′ titular y tiene todo el apoyo. Al principio se había hecho difícil que sea titular porque el ‘Chelo’ Weigandt, que es un chico de las juveniles de Boca, estaba teniendo un gran nivel hasta que se lesionó. Entonces Advíncula peleaba el puesto con un hijo predilecto de la casa. Pero a fuerza de sacrificio, perseverancia y rendimientos, ha logrado que el hincha de Boca lo aplauda y no repruebe nada ”, comentó.

ZAMBRANO POR SU REVANCHA

Sobre el exdefensa del Schalke 04, Leandro considera que ante River Plate será la gran oportunidad para que demuestre sus condiciones y se reivindique. Esto debido a que su presencia se fue diluyendo por el bajo rendimiento mostrado y las excesivas faltas que cometía. “Está ante una oportunidad de poder hacer lo mismo que Advíncula, porque él no ha tenido continuidad desde que llegó, no ha sido titular indiscutido. Ahora tiene la chance, a fuerza de sacrificio y buenas actuaciones y, sin duda, de esa perseverancia, de poder ganarse el respeto del hincha de Boca. Cuando aparece el nombre de Zambrano, por lo bajo se preguntan el porqué no aparece otro futbolista. Él está ante esa situación donde tiene que revertir un poco con sus rendimientos”, sostuvo acerca del zaguero central.

Los dos peruanos que juegan en el 'xeneize' viven realidades distintas, pero el Superclásico ante River Plate podría ser un punto de inflexión positivo. | Video: GOLPERU

