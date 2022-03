Gianluca Lapadula: Bonillo aseguró que el delantero no tendrá dificultades para la fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022

Gianluca Lapadula se perdió el duelo ante Brescia por lesión.

Gianluca Lapadula sufrió un esguince que no le permitió ser considerado en el último partido del Benevento por la Serie B. Esto despertó las alarmas de la selección peruana, puesto que la fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, no obstante, Néstor Bonillo aseguró que no tendrá problemas para estar contra Uruguay y Paraguay.

“Gianluca Lapadula va mejorando y evolucionando bien. Tiene una pequeña molestia en el tobillo que va mejorando. Entendemos que no va a tener dificultades para esta fecha doble”, fue lo que señaló el preparador físico de la ‘bicolor’ en conversación con RPP.

Esto también había sido manifestado por Ricardo Gareca el pasado lunes. “Gianluca (Lapadula) está bien, que yo sepa es un problema leve que no le va permitir jugar este fin de semana, no creo que tenga problemas para venir”, contó el ‘Tigre’ en su salida de las instalaciones de la Videna.

El esguince del ‘nueve’ volverá a ser analizado este miércoles por el cuerpo médico del Benevento con la intensión de saber si estará en óptimas condiciones de hacer fútbol el jueves y ser considerado para el cotejo de este sábado 19 ante el Frosinone por la jornada 31 del ascenso italiano.

Si esto no ocurre, el jugador adelantaría su vuelo a Lima este jueves 17 y se sumaría a los trabajos de la ‘bicolor’ en la Videna, donde vienen entrenando los 11 futbolistas que militan en la Liga 1 bajo las órdenes del técnico argentino.

Foto: ANDINA

‘Lapagol’ ha formado un tridente interesante en la ‘blanquirroja’ junto con André Carrillo y Christian Cueva. Estos dos últimos vienen ‘enchufados’ con sus respectivos equipos y llegarán en un buen momento para los dos últimos partidos de la selección nacional rumbo a la Copa del Mundo.

En estas clasificatorias tiene dos goles y dos asistencias. Dejando de lado sus registros, Lapadula aporta mucho en el juego colectivo del elenco del ‘Tigre’ Gareca. Sus movimientos liberan espacios en zona de ataque y su fricción y entrega en cada compromiso ha quedado comprobado, hasta le ha costado su nariz.

PARTIDOS DE PERÚ EN ELIMINATORIAS

La selección peruana terminó en la zona de repechaje con 21 puntos tras empatar 1-1 con Ecuador en el Nacional. Esto le permitió estar más tranquila, pero no se debe confiar porque Chile, su máximo perseguidor, tiene 19 unidades.

El primer reto de la ‘bicolor’ es ante Uruguay. El partido está programado para el próximo jueves 24 de marzo a las 18:30 (hora peruana) en el estadio Centenario, el cual no contará con mucha presencia de los hinchas de la ‘bicolor’ por el incremento en el precio de las entradas.

Perú no le gana a Uruguay en condición de visita desde el 02 de junio del 2004. En ese entonces, el ‘equipo de todos’ superó 3-1 a los uruguayos con goles de Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

Luego, el ‘equipo de todos’ recibirá a Paraguay en Lima. El duelo se llevará a cabo el próximo 29 de marzo a las 18:30 (hora peruana) en el estadio Nacional, que probablemente luzca con un aforo al 90%.

Los dirigidos por Barros Schelotto no tiene chances de asistir a la Copa del Mundo. Actualmente, tiene 13 puntos y de ganar sus compromisos restantes no le bastaría para alcanzar zona de repechaje.

