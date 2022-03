Magaly Medina aclara que no está criticando el Miss Perú La Pre por su enemistad con Jessica Newton

Magaly Medina ya no es amiga de Jessica Newton. (Foto: composición)

La conductora Magaly Medina hizo un alto en su programa para aclarar que sus fuertes críticas contra el Miss Perú La Pre no tienen nada que ver con su enemistad con Jessica Newton, organizadora del certamen. Como se recuerda, la periodista y exreina de belleza eran grandes amigas, hasta que la presentadora decidió criticar la segunda pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez de Lamadrid.

“Por si acaso este es un concurso al que vengo criticando desde hace muchísimos años, no es que lo haya criticado (antes)”, inició la periodista.

“Cada vez que ha habido escándalos lo he hecho, esto no quiere decir que porque no tengo una relación de amistad con Jessica Newton voy a sacarle todos los trapos sucios, no”, acotó.

Magaly Medina resaltó que ha criticado el Miss Perú La Pre debido a las fuertes acusaciones que viene recibiendo la organización a través de las redes sociales, esto tras elegir a Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarác como 3 de sus 4 ganadoras, siendo ellas hijas de “famosos”: Keiko Fujimori, Carlos Barraza y Nilver Huarac, respectivamente.

“Es que esto es demasiado, ha rebalsado las redes sociales, la controversia está ahí, lo mismo que cuando el Miss Perú se desarrolló en un teatrín que no tuvo el esplendor y el glamour que siempre mostraban a la hora de hacer las elecciones, fue en el teatro Maracaná me acuerdo, igual critiqué y lo critiqué sin piedad”, detalló.

“Ese evento fue producido recuerdo por Andrés Hurtado, critiqué cuando sacaron a una Miss porque sus compañeras la grabaron ebria, y dejo de contar. Hay eventos que no me han parecido dignos de ni siquiera comentarlos. No debería importarme (el Miss Perú La Pre), pero ahora las redes sociales sí importan, se quejan amargamente. Además, hay una gran carga de haters criticando a las 3 hijas de personas conocidas”, acotó la periodista.

MÁS QUEJAS DE EXPARTICIPANTES CONTRA EL MISS PERÚ LA PRE

Magaly Medina hizo esta aclaración tras emitir un informe donde salen a las luz más exparticipantes del Miss Perú denunciando favoritismo.

Samantha González fue una de ellas y dio a conocer que durante los talleres que ellas llevaron, Jessica Newton les dejó en claro que la organización no buscaba una mujer bonita, sino una que transmita seguridad y que se vea empoderada.

“Jessica dijo que más allá de la belleza, ella buscaba una mujer que pudiera transmitir una mensaje, que se pare al frente de un público y que convenciera de lo que estaba hablando, que transmitiera seguridad o que se viera empoderada, una mujer que se sienta segura de sí misma”, comentó.

De otro lado, la exconcursante también explicó que ella sabía que las hijas de los famosos iban a ser convocadas al concurso por un tema de publicidad, pero ninguna de ella pensó que finalmente Kyara, Gaela y Alondra serían las ganadoras.

“Desde el principio yo sabía que iba a ver publicidad, sobre todo después de una etapa de virtualidad, ahora que pasamos a presencial se tenía que traer el foco hacía el concurso, pero no pensé jamás que ellas iban a ser las ganadoras”, comentó.

El programa Magaly Tv: La firme recogió el testimonio de dos excandidatas del Miss Perú La Pre que denunciaron irregularidades en el certamen de belleza.

