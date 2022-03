Hernán Condori asegura que si lo censuran, los peruanos se perderán de “una persona muy trabajadora”

Moción de censura contra Hernán Condori será debatido este jueves 10 de marzo

En entrevista con el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’, el ministro de Salud, Hernán Condori habló de varios temas como el escándalo del agua arracimada, su vínculo con Vladimir Cerrón y la posibilidad de que el Congreso de la República lo censure en los próximos días.

Sobre la supuesta corrupción en el Minsa que Condori denunció hace unos días, dijo que hay consultorías millonarias que se hicieron en el sector. Deslizó la idea que hay gente interesada en sacarlo del puesto, “ellos me ven, digamos, como un representante de Perú Libre en esta gestión”.

Sobre la censura que se alista en su contra, señaló que es egresado de la maestría de Gerencia en Salud. “Yo no soy cualquiera. He sido director muchos años. Casi toda mi vida me la he pasado de director. He sido director de red en tres oportunidades…”.

Recordó su paso por la Red de Salud Chanchamayo en tres oportunidades, en la época que Vladimir Cerrón era gobernador regional.

A la pregunta ¿qué se van a perder los peruanos sacándolo a usted del ministerio?, Condori respondió: “Una persona muy trabajadora. No tengo denuncias de robos, de sobrevaloraciones. Enemigo número uno de las sobrevaloraciones”. Respecto a su plan de salud dijo que hay grandes falencias, por lo que se tiene que ver el tema de recurso humano, infraestructura y equipamiento. “Son tres cosas fundamentales de las que adolece todo el sistema nacional. Y tenemos que fortalecer el primer nivel de atención”.

Pidió a los congresistas reflexionar sobre su censura. “ Le pido a Dios desde acá que pueda iluminar a cada uno de los congresistas, tocar su corazón, tocar su cerebro y que me permita que mi lengua no se trabe en ese momento . (…) Yo quiero escribir una historia. (…) Ellos han sido elegidos por el pueblo, esto no es un botín”, sentenció.

Sobre las protestas del Colegio Médico, cuyos integrantes hicieron un plantón para que renuncie a su cargo, dijo que en dicha entidad “hay una argolla. Siempre los ministros de acá han estado en el Colegio Médico y del Colegio Médico a acá. Y ahora viene un médico del Perú profundo a ocupar un cargo”.

Sobre los funcionarios de la Alta Dirección del Minsa que renunciaron en los últimos días, Condori afirma que ellos se fueron, “porque ya no son necesarios en esta etapa”.

Asimismo, explicó que tiene su propio consultorio desde hace 23 años. “Yo cobro la consulta a 50 soles. Inicié cobrando 10 soles en el año 2001″. Revela que en provincias, donde no hay especialistas, atiende partos, atiende a niños. “Mire, viene un paciente diabético (..) no soy endocrinólogo, pero le explico toda la fisiología de la diabetes y se van muy contentos…”.

METIDA DE PATA

La periodista Rebeca Diz le consulta si a sus pacientes les ha dado agua arracimada, el popular producto que se le veía promocionando en videos en redes sociales antes de ser ministro. “¡En absoluto! ¡A ningún paciente le he dado esa agua!”, sostiene.

Sin embargo, reconoció: “ Metí la pata. Pero le voy a explicar un poquito. Yo no lo digo a los medios porque mi padre no sabe su enfermedad. Mi padre tiene cáncer de próstata avanzado (…) Lo han operado hace cuatro meses. Sí, pueden darse alternativas en el hospital, en el seguro, pero sabemos cómo termina. La quimioterapia y todas esas cosas sabemos cómo terminan (…). Por ahí alguien apareció y me dijo: ‘Doctor, mi padre también tiene cáncer a la próstata, pero le he dado esto y se ve mejor’”, refiriéndose al agua arracimada.

Revela que le dio esa agua a su padre, pero insistió que nunca ha recetado a pacientes. Y asegura que no explica todo esto públicamente, porque no quiere que su padre sepa que tiene cáncer. “Prefiero mil veces irme de ministro”, asevera.

Además, asegura que nunca cobró por hacer ese video. “¡En absoluto! Lo juro por mi mamá. Nunca he cobrado ni un sol. Yo tengo otros videos de glucómetros, de pulsioxímetros… Los hago para mis pacientes”, dijo.

SOBRE VLADIMIR CERRÓN

Sobre la posibilidad de que sea una ficha de Vladimir Cerrón, Condori lo descartó. “ No soy titiritero de nadie. Tengo neuronas y el doctor Vladimir Cerrón me conoce . Soy un rebelde con causa. ¡Eso soy! (…) Yo le he dicho: ‘Yo soy de izquierda pero soy muy derecho, doctor. A mí con tonterías, ¡jamás!’ (…). Pero hay una cosa, aunque que no converse con él yo lo respeto porque es un gran profesional. ¡Un médico hu-ma-no!!”.

