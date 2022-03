Aníbal Torres reveló que Pedro Castillo decidió a última hora no hacer anuncio de adelanto de Elecciones Generales

Pedro Castillo junto a María del Carmen Alva en el Congreso de la República. Foto: Presidencia.

El premier Aníbal Torres confirmó que el presidente Pedro Castillo, en su discurso ante el Congreso de la República de esta tarde, optó por retirar una propuesta ya pactada en el Consejo de Ministros: el adelanto de Elecciones Generales.

De acuerdo a lo explicado por el primer ministro, el jefe de Estado sí tenía contemplado el adelanto de los comicios electorales en su mensaje presidencial, pero decidió darle una última oportunidad al Legislativo en busca de llegar a consensos mediante el diálogo.

“Han existido muchos anuncios del presidente, pero ha faltado un anuncio, que a última hora hemos decidido que no lo haga, o él decidió no hacerlo. Me manifestó: ‘Doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso para corregir esta estabilidad política que existe. Puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país’”, manifestó Torres desde los exteriores del Palacio de Gobierno.

“Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales. Esa es la verdad. Tenemos que trabajar todos juntos, pero hay que trabajar decentemente, honestamente, no difamando, no calumniando. Respetándonos entre nosotros y ustedes la prensa. Todos tenemos que trabajar por el Perú”, continuó

Asimismo, Torres reveló que ya tienen el proyecto de ley elaborado para presentarlo al Congreso de la República, puesto que no buscan entornillarse al poder si la crisis política continúa asentándose. “Esta incertidumbre política le está causando muchísimo daño al país. Nosotros estamos analizando esta situación y no nos encaramamos al poder. Entonces habíamos pensado en ir a unas elecciones generales, adelantarlas”, precisó el abogado.

“Incluso teníamos el proyecto de ley ya hecho. Este adelanto de Elecciones Generales no se hace de la noche a la mañana, eso requiere de reforma de la Constitución. Proponíamos que se haga con una votación en el Congreso y luego que eso sea ratificado por la población”, continuó ante la prensa.

Sin embargo, desistieron previo a que el presidente Pedro Castillo se presente ante el Parlamento debido a que confían en la buena fe de los legisladores, a quienes les pidió fiscalizar sin abuso.

“Analizando la situación, el presidente dijo: ‘nosotros somos demócratas, hagamos el último intento de concertar con las distintas fuerzas en el Congreso, puede ser que lo logremos, no perdamos la esperanza, doctor’”, explicó el premier.

“Yo así lo manifesté, hay que hacer el último intento y lo hemos hecho. Confío en la buena fe de los congresistas. A los partidos de oposición nadie les dice que no sean oposición, ellos pueden seguir con su actividad fiscalizadora, que es su función reconocida por la Constitución, pero como lo ha pedido el presidente, que esa labor no se hago con abuso de derecho”, acotó.

¿QUÉ ANUNCIÓ PEDRO CASTILLO EN SU LUGAR?

Castillo Terrones manifestó esta tarde que el Poder Ejecutivo enviará al Legislativo un conjunto de reformas que permitan superar la actual crisis en el Estado. Asimismo, adelantó que convocará al Acuerdo Nacional como instancia destinada a conseguir acuerdos entre instituciones.

El presidente explicó que las constantes crisis políticas las sufren los ciudadanos, por lo que “no podemos estar indiferentes a ello”. “Tenemos la responsabilidad de emprender la gran reforma del Estado. (...) Es por ello que, próximamente, remitiremos al Congreso un conjunto de reformas que nos permitan superar esta crisis estructural”, aseveró ante el Pleno.

En ese sentir, señaló que dichas iniciativas se elaborarán con la participación de los poderes, organismos constitucionales autónomos y la ciudadanía.

“Reformas que se harán con participación de los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos y la ciudadanía. En tal sentido, anuncio la convocatoria del acuerdo nacional, instancia representativa y plural, que nos permita lograr consensos necesarios”, precisó.

