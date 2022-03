Ale Venturo: el papá de su hija niega haberla agredida y califica su relación de ‘tóxica’

Expareja de Ale Venturo se defiende de denuncia por agresión. (Foto: Captura de Willax e Instagram)

Luego que Ale Venturo denunciara a su expareja por violencia física y psicológica, Daniel León se comunicó con el programa Amor y Fuego para negar las serias acusaciones en su contra. Según el papá de la hija de la empresaria, todo se trataría una ‘trampa’ para que pierda la demanda por alimentos.

Asimismo, el joven dio a conocer que si bien ellos han tenido una relación tóxica, en el que ambos se habrían insultado, jamás le ha puesto un dedo encima a una mujer y menos a la mamá de su hija.

“ Nunca en mi vida le he pegado a ninguna mujer, mucho menos a Alexandra, puede ser que hayamos tenido una relación toxica de los dos lados, porque ella es una mujer totalmente insoportable ”, manifestó.

En otro momento, Daniel León señaló que durante la conciliación Ale Venturo pidió una pensión de 4500 soles para su hija; sin embargo, dicha cifra era muy elevada, por lo que rechazó dicha propuesta, por lo que ahora deberán ir a un juicio.

“Me dijo: “Ahora que vamos a juicio no pues volver a... hasta que concluya el juicio” o sea me están encerrando en una trampa brother tan injusta (…) El día de la conciliación me quitaron todos mis derechos como papá porque yo no estaba dispuesto a aceptar sus términos ”, afirmó.

Además, el hombre reconoció que efectivamente el día de la conciliación con Ale Venturo perdió los papeles cuando los abogados le dijeron que no iba a poder ver a su hija hasta que el juicio termine.

“Eso no es verdad (la denuncia), Alexandra está exagerando todo para victimizarse y hacerme parecer un monstruo, el día de los abogados que yo estaba con mi abogado al costado, sí perdí los papeles, tiré mis lentes, tiré mis propios lentes porque a la hora que estábamos tratando de negociar la conciliación y ella decidió que quería ir a juicio”, indicó.

Daniel León, expareja de Ale Venturo, señaló que nunca agredió físicamente a la empresaria y aseguró que solo quiere alejarla de su hija.

¿QUÉ DECÍA EL PARTE POLICIAL?

Según el reporte policial, Ale Venturo y Daniel León se reunieron en un centro de conciliación para intentar llegar a un acuerdo acerca de la manutención de su hija; sin embargo, debido a las altas pretensiones económicas de la novia de Rodrigo Cuba, no llegaron a un acuerdo, por lo que el hombre perdió la cordura.

“ (...) mostrando una conducta muy agresiva contra su persona, tirando un puñete en la mesa de conciliación, tirando sus lentes, jalándose su polo de forma desesperada, queriendo irse de manera agresiva a la calle ”, dice parte de la denuncia.

Cabe precisar que hasta el momento la empresaria no se ha pronunciado al respecto, ella sigue publicando imágenes al lado de su pequeña y las actividades que tiene en su día a día.

