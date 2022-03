Ale Venturo: ¿Quién es el papá de su hija y por qué lo denunció por violencia física y psicológica?

Ale Venturo es una joven empresaria con un emprendimiento de comida saludable. (Foto: Instagram)

Ale Venturo es una joven empresaria que se hizo bastante conocida por iniciar una relación sentimental con Rodrigo Cuba, quien a finales del 2021 estuvo en el ojo de la tormenta por su sonado divorcio con Melissa Paredes.

Aunque ella es la mejor amiga de Natalie Vértiz y en el pasado tuvo un romance con Ernesto Jiménez, su nombre no empezó a sonar con fuerza hasta que la vieron bastante cariñosa con el ‘Gato’ Cuba en una playa al sur de Lima.

Debido a que no tenían nada que ocultar, ya que ambos se encontraban solteros, las cámaras empezaron a buscarlos para saber un poco más sobre su relación sentimental y cómo es que ella se llevaba con Melissa Paredes, pues compartía bastante tiempo con la hija de la actriz.

Sin embargo, algo que también llamó la atención de la prensa fue que ella tenía una buena relación con el papá de su hija, y es que en más de una ocasión captaron a Daniel León ingresando a la casa de Ale Venturo para por ver a la menor.

Incluso el magazine de Willax Televisión bromeó con el parecida que tenía la expareja de Ale Venturo con Rodrigo Cuba. “ Ese chico que hasta tiene un aire al ‘Gato’ se llevó a su niña, aprovechando es momento para que Ale reciba a su nuevo galán. Allí estuvieron un par de horas, hasta que llegó nuevamente el padre de su hija, quien deja a la pequeña. Al parecer llevan una buena relación de padres”; se escucha en el informe.

Aunque no se sabe mucho sobre Daniel León, en sus redes sociales publica fotos al lado de su pequeña y resalta el gran amor que siente por ella. Además, también muestra el gran físico que tiene y los diferentes viajes que ha realizado a lo largo de estos años.

De otro lado, en una breve entrevista que dio para el programa Amor y Fuego, el joven detalló que la relación que tuvo con Ale Venturo fue bastante tóxico, llegando al punto de insultarse.

¿POR QUÉ ALE VENTURO LO DENUNCIÓ?

Según se puede leer en el reporte policial, Daniel León y Ale Venturo asistieron a un centro de conciliación antes de ir a un juicio por la manutención de su hija. El joven al no encontrarse de acuerdo con el pedido de la empresaria, este enfureció y empezó a lanzar cosas contra la mesa, además de insultar a la mamá de su hija.

En declaraciones al programa de Rodrigo González, la expareja de la chef aceptó que cometió un error al reaccionar de manera agresiva, pero intentó justificarse señalando que la enamorada de Rodrigo Cuba le prohibió ver a su hija mientras que un juez no resuelva su caso.

Esto habría provocado que enfurezca y empiece a insultar a Ale Venturo. “Simplemente me han cortado todas las avenidas para saber de mi hija como si yo fuese un criminal. Yo tengo todas las de perder en una situación que es tan injusta. Se me hace difícil creer que Alexandra se va a salir con la suya”, comentó.

“ Que le de 4 mil 500 soles, obviamente yo no voy a aceptar esos términos, pues porque era como una trampa para llevarme a juicio . Me dijo: ‘Ahora que vamos a juicio no puedes volver a ver a... hasta que concluya el juicio’. O sea me están encerrando en una trampa”, sostuvo.

Ale Venturo, la pareja del 'Gato' Cuba, presentó una denuncia contra el padre de su hija por violencia familiar.

