Jesús Alzamora se escandaliza porque un chico reality gana en un día lo que gana él en un mes: “No es justo, yo he estudiado”

Jesús Alzamora contra chicos reality. (Foto: Instagram)

El actor y conductor Jesús Alzamora no pudo evitar expresar su incomodidad al contar la vez que se dio cuenta que un chico reality ganaba en un día lo que él gana en un mes. Para el comunicador, esta situación le pareció injusta, pues considera que la TV valora más los escándalos y no a la gente que se prepara en su carrera.

Como se recuerda, el presentador ha dejado de dedicarse por completo a la TV para abocarse a la conducción en su canal de Youtube, lugar donde ha visto un nuevo nicho. Durante una entrevista con el youtuber Jorge Talavera, el joven señaló su disconformidad por cómo funciona la pantalla chica, pues su pago no era para nada comparado al de los chicos reality, quienes podían ganar mucho más con su visita al programa, que él conduciéndolo.

“En la televisión abierta me habían dicho: ‘te vamos a hacer un aumento’, porque tenía un sueldo que no correspondía al trabajo que estaba haciendo. Pero, había visto una factura de un chico reality que había llegado al programa y por ir una vez le habían pagado el mismo sueldo que yo ganaba al mes. O sea, yo me he preparado, he estudiado, he trabajado, no me pareció justo”, contó el actor, quien señaló que se quejó en una oportunidad de ello.

Alzamora lamentó que el la televisión se valore más “a los escandalosos y que tienen vida polémica”, más no, a la gente que se prepara para destacar en su rubro.

“La televisión no funciona por capacidades, sino por quién hace más rating y quién es más mediático”, indicó el actor, quien incluso recordó que le pidieron que le enseñe todo lo que sabe a una persona mediática, y no lo toleró. “Me enteré de que la chica que iba a ayudar gana(ba) el doble que yo”, dijo.

Asimismo, se refirió a la reciente integración de un “chico que ha destruido una familia” a un programa reality. “Así funciona esto”, agregó Jesús Alzamora. ¿Se habrá referido a Anthony Aranda?

Jesús Alzamora por el sueldo de un chico reality. (Video: YouTube)

Como se recuerda, Jesús Alzamora trabajó por muchos años en Latina, canal de donde lo retiraron de manera inesperada. Recientemente condujo un reality de gastronomía en ATV, “Maestro del sabor”. Tras culminar esta etapa, está enfocado en sus redes y en sus proyectos dentro de su canal de YouTube, donde se siente más cómodo.

JESÚS ALZAMORA Y LA VEZ QUE ARREMETIÓ CONTRA UNA ACTRIZ DE AL FONDO HAY SITIO

Jesús Alzamora reveló en La Lengua, su propio programa de entrevistas, que fue testigo de maltratos por parte de una actriz del elenco de Al Fondo Hay Sitio hacia otra menos experimentada, esto cuando formaba parte de la teleserie con el personaje de Gustavo Adolfo.

Esto se dio a conocer cuando el actor y presentador se defendió de la denuncia pública que hizo el periodista Eloy Marchán en su contra en Twitter. Como se recuerda, el comunicador acusó a Alzamora de promocionar una presunta empresa antivacuna en redes sociales.

Debido a esta publicación, que rápidamente se hizo viral en Twitter, Indecopi anunció que abrió una investigación en contra de Jesús Alzamora y de su esposa, María Paz Gonzáles Vigil.

El actor señaló que en esta ocasión, una excompañera de Al Fondo Hay Sitio, teleserie donde trabajó hace varios años atrás, retuiteó un post donde lo critican sin haber escuchado su descargo primero.

“Una compañera mía de Al Fondo Hay Sitio, no voy a decir quién es, no es Madgyel Ugaz (Teresita), la he visto retuiteando. Esa persona se pega de defensora de la gente”, comentó el creador de La Lengua.

Fue en ese momento que Jesús Alzamora confesó haber sido testigo de los maltratos de esta misma actriz hacia otra más novata durante las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio, por allá en el 2012.

“Yo la he visto hacer llorar… en una escena donde estaba yo… a una actriz joven porque no decía su letra. Le dijo ‘eres una basura’. La chica se puso a llorar. Era mi segunda escena que hacía en la serie y le dije ‘tranquila, no le hagas caso a esta señora que cree que porque salió en algún lugar te puede faltar el respeto de esa manera’”, indicó el actor.

Aunque no quiso revelar el nombre de la actriz de Al Fondo Hay Sitio, Jesús Alzamora indicó que es una artista bastante activa en Twitter. “La ves en las redes y es la paladina de la justicia, pero por dentro….”, indicó el entrevistador. ¿De quién estará hablando?

Jesús Alzamora revela que una excompañera de Al Fondo Hay Sitio hizo llorar a otra actriz del elenco.

SEGUIR LEYENDO: