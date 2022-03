Test de personalidad: la figura que veas primero te dirá lo que más temes en una relación

Test de personalidad: la figura que mires primero te dirá lo que más temes en una relación

Los seres humanos pasamos enamorándonos y disfrutando de relaciones a largo y corto plazo, pero sin duda aquellas que han marcado más en nuestras vidas son las que más tiempo nos han demandado. Y aquellas que han durado mucho tiempo probablemente nos han dejado marcas positivas (y otras no tanto) en nuestra vida.

Algunas experiencias pueden causarnos heridas sentimentales fuertes, pero es necesario saber diferenciar qué es aquello que en realidad nos asusta y es por esa razón que te traemos un test para descubrirlo.

Para identificar lo que realmente nos aterra en una relación, debes observar la imagen y luego ir a la parte baja para que conocer el significado.

1. La persona que lleva una capa.:

Sueñas con forjar una conexión poderosa con esa persona que simplemente te “entiende” y, al mismo tiempo, te aterra lo vulnerable que serías si esa persona finalmente llega. Sabes muy bien que para tener una relación duradera necesitarás permitir que esa persona te vea por lo que realmente eres, pero por mucho que eso tenga sentido, es algo realmente aterrador de considerar.

Si viste primero a la persona con una capa cuando miraste esta imagen, la posibilidad de que alguien más te conozca por completo y auténtico es lo que te asusta.

Tus miedos no tienen que impedirte encontrar un amor que dure para siempre. Tenga en cuenta que la forma natural en que aborda la vida es operando completamente dentro de la zona defensiva, hágale saber esto a esa persona y ajústese en consecuencia a medida que avanza. La atención plena es la clave.

2. El rostro:

No es que seas una persona egoísta. Eres una persona a la que no le gusta mucho la idea de no poder hacer exactamente lo que quieres cuándo y cómo quieres hacerlo, y, eso es completamente normal.

El secreto que te asusta en una relación es tu miedo a priorizar las necesidades de tu pareja por encima de las tuyas.

Sin embargo, si tener una relación fuerte con alguien es importante para ti, necesitarás trabajar un poco para desarrollar tu inteligencia emocional y madurez. Claro, cuidarse a sí mismo es importante, pero aún puede hacerlo teniendo en cuenta las necesidades de esta persona igualmente fabulosa que ama.

3. El árbol

Algunas personas pueden no creer en el concepto de extrovertidos e introvertidos, pero sabes que es real porque cuando no tienes tiempo para ti mismo, te conviertes en una persona totalmente diferente. Entonces, para estar en una gran relación con alguien, a menudo te preguntas si esa persona tiene que estar todo el tiempo contigo y de ser así tendría que conocer ese lado que nadie más conoce.

La causa de su ansiedad en las relaciones es preguntarse si todavía tendrá suficiente tiempo para estar solo.

Si te enamoras de alguien que te entiende y realmente quiere estar contigo, entenderá tu necesidad de tiempo a solas. No dejes que este tipo de “qué pasaría si” te impida exponerte y hacer una conexión amorosa que realmente pueda llegar hasta el final.

4. La luna

Para algunas personas, el comienzo de una relación tiene que ver con la esperanza, nuevos comienzos y el futuro.

Para ti, sin embargo, el comienzo de una relación significa cuestiornar y ver posibles preocupaciones, pasas reflexionando sobre cuánto te dolerá esto cuando inevitablemente llegue a su fin. Deseas desesperadamente amar y ser amado, pero te cuesta creer que un final feliz se encuentra en algún lugar.

Tu miedo a que te rompan el corazón más allá de toda esperanza de reparación es lo que te asusta de las relaciones.

No permita que las preocupaciones sobre lo que podría suceder le impidan buscar el tipo de amor que merece. Todas las historias tienen un principio, un desarrollo y un final, pero eso no significa que no valga la pena contarlas. Es hora de que empieces a disfrutar de los tuyos.

