Alex Valera fue suspendido por dos fechas tras su expulsión ante Barcelona SC por Copa Libertadores

Alex Valera vio la tarjeta roja en la derrota ante Barcelona SC en el Nacional.

Alex Valera fue sancionado por la Conmebol con dos fechas tras ser expulsado en el partido de vuelta entre Universitario de Deportes y Barcelona SC de la fase 2 de Copa Libertadores. La ‘U’ no podrá contar con su delantero en los dos primeros partidos de la próxima edición del torneo internacional.

La Comisión Disciplinaria de la Confederacion Sudamericana de Fútbol no solo suspendió al goleador ‘merengue’ con dos jornadas, sino que también le puso una multa económica al club. Universitario se verá afectado con la reducción de 3 mil doláres en el monto a recibir por conceptos de derecho de Televisación o Patrocinio.

El conjunto ‘crema’ se verá afectado en su siguiente participación de la Libertadores. En caso clasifique a las fases preliminares, Valera se podría perder toda una llave. Pero si obtiene el boleto a fase de grupos, no estará presente en los primeros dos compromisos.

Universitario ya ha pasado por algo similar en este 2022. Alberto Quintero recibió una tarjeta roja en el último partido contra Palmeiras y ‘Chiquitín’ no pudo ser utilizado por el técnico Álvaro Gutiérrez para enfrentar al ‘Ídolo’ tanto en Quito como en Lima. De esta forma, tuvo que alinear a Roberto Villamarín por esa banda.

EXPULSIÓN DE VALERA

En los minutos suplementarios de la segunda parte, Alex Valera empujó a Adonis Preciado para que deje el campo de juego y sus compañeros del ecuatoriano salieron en su defensa. Esto inició una pelea entre el delantero ‘merengue’ y Darío Aimar.

El árbitro no dudó en mostrarle la cartulina roja al exjugador de Deportivo Llacuabamba, quien se fue al vestuario muy molesto. No obstante, el juez del compromiso no se percató que el defensor del ‘Ídolo’ le dio un manotazo al peruano.

Alex Valera recibió la tarjeta roja por iniciar una pelea.

Alex Valera viene entrenando en las instalaciones de la Videna. El ‘nueve’ fue convocado una vez más por Ricardo Gareca para disputar la fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022. Se perfila como la primera alternativa en caso Gianluca Lapadula no esté apto para enfrentar a Uruguay y Paraguay.

