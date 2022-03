Jefferson Farfán: cómo va su recuperación y la posibilidad de que su sueldo en Alianza Lima se reduzca

El delantero jugó en Rusia, Alemania, Países Bajos y Qatar. Foto: Liga Profesional.

Jefferson Farfán pasa momentos duros en su carrera tras no poder estar en el terreno de juego por la lesión a su rodilla. El delantero de Alianza Lima no ha participado de un solo encuentro en este 2022 y se está haciendo de todo para que esté de la mejor forma y pueda colaborar con el club, que no la pasada nada bien en el Torneo Apertura de la Liga 1. José Bellina, gererente deportivo del club, habló de su situación.

“No se ha discutido el tema salarial de Farfán. Él es un jugador muy institucional, lo que quiere es dejar legado en el club. Se ha discutido que, en caso haya una reducción en el futuro, que vaya destinado para el futuro del club” , comentó en primer instancia el encargado en entrevista con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, comentó que no hay una fecha exacta para su regreso y que esperarán pacientemente. “Jefferson está en evaluación constante. Hoy por hoy no hay una fecha específica (de su retorno), estamos esperando que pueda volver al máximo nivel. No hay ninguna incomodidad, sabíamos que tenía algunas situaciones, queremos que él esté bien”.

Además, adelantó que hay una posibilidad de que viaje a Estados Unidos para que se evalúe su lesión. “Se evaluó que Jefferson vaya a Estados Unidos, se han visto algunas opciones para que él pueda tener una segunda opinión y en conjunto con lo que él mismo quiera vamos a evaluar lo mejor para él. Es una opción Estados Unidos”.

Sin embargo, es preciso señalar que la Copa Libertadores para Alianza Lima inicia en abril y es dónde el club más lo necesitará por su experiencia a nivel internacional. Este martes 15 de marzo se realizará el sorteo de la Conmebol en Paraguay y los ‘blanquiazules’ conocerán a sus rivales en la fase de grupos. “Lo más seguro es que la Copa Libertadores se juegue en el estadio Nacional”, comentó José Bellina.

Por otro lado, de las seis fechas jugadas en el Torneo Apertura 2022, los de La Victoria solo han conseguido un triunfo, dos empates y tres derrotas (consecutivas). Por el momento marchan en la casilla 14 con cinco puntos, a diez de los líderes Alianza Atlético y Deportivo Municipal. En la séptima fecha descansan, por lo que probablemente sigan cayendo en la tabla de posiciones.

Jefferson Farfán tiene un valor de mercado de 250 mil euros, según Transfermarkt. | Foto: Alianza Lima

LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGÓ JEFFERSON FARFÁN

La ‘Foquita’ no disputa un compromiso oficial desde el partido ante Sporting Cristal en el estadio Nacional, donde Alianza Lima empató 0-0 y logró coronarse como campeón nacional. Desde allí solo estuvo entrenando con los ‘blanquiazules’ y también con la selección peruana, que le hace un seguimiento especial. Recordemos que Jefferson Farfán estuvo convocado para los amistosos internacionales ante Panamá y Jamaica, pero no fue considerado por estar en un proceso gripal. También fue llamado para los partidos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, pero no fue considerado por su lesión en la rodilla.

LOS PARTIDOS DE ALIANZA LIMA ANTES DE LA COPA LIBERTADORES:

Fecha 7: Descansa Alianza Lima

Fecha 8: Sport Huancayo vs Alianza Lima (26 de marzo)

Fecha 9: Alianza Lima vs UTC (02 de abril)

