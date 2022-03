Alex Valera perdió el control, generó pelea y fue expulsado en Universitario vs. Barcelona SC

Alex Valera dejó con diez hombres a la 'U' a poco del final.

Universitario de Deportes cae 1-0 ante Barcelona SC por la fase 2 de la Copa Libertadores. La ‘U’ había tenido las más claras del partido, pero el ‘Ídolo’ demostró su jerarquía y en la única que tuvo, anotó. Esto causó la frustración de los ‘merengues’ y Alex Valera se hizo expulsar.

En los minutos suplementarios de la segunda parte, Alex Valera empujó a Adonis Preciado para que deje el campo de juego y sus compañeros del ecuatoriano salieron en su defensa. Esto inició una pelea entre el delantero ‘merengue’ y Darío Aimar.

El árbitro no dudó en mostrarle la cartulina roja al exjugador de Deportivo Llacuabamba, quien se fue al vestuario muy molesto. No obstante, el juez del compromiso no se percató que el defensor del ‘Ídolo’ le dio un manotazo al peruano.

Antes de su conducta desmedida, el nueve había sido el que más intentó, es más generó una expulsión del rival en el primer tiempo. Valera le ganó en velocidad a Luca Sosa, el cual no tuvo más opción de derribarlo muy cerca a su área. El referee decidió mostrarle la tarjeta roja.

Esto será perjudicial en un futuro para Universitario y podría suceder algo similar al caso de Alberto Quintero. ‘Chiquitín’ se perdió toda la fase 2 porque fue expulsado en el compromiso ante Palmeiras de Brasil.

Con este resultado, Barcelona SC disputará la fase 3 y se medirá ante América Mineiro, el cual superó en la tanda de penales a Guaraní en Paraguay. El primer partido está programado para el próximo miércoles 09 de febrero en el estadio del conjunto brasileño.

PREVIA DEL PARTIDO

Universitario de Deportes enfrentará a Barcelona SC con la ilusión de darle vuelta a la llave y conseguir su boleto a la fase 3 de la Copa Libertadores. La pelota comenzará a rodar en el estadio Nacional a las 19:30 (hora peruana) y habrá un marco espectacular en las tribunas.

La ‘U’ no pudo en su visita a Ecuador y cayó 2-0 ante el ‘Ídolo’ con goles de Carlos Garcés y Erick Castillo. Ambos jugadores ingresaron el segunda parte. En el Monumental Banco Pichincha, se vio un elenco ‘crema’ que salió a cuidar de su arco, pero se olvidó de generar ocasiones de peligro y ahora con su gente, tendrá la obligación de hacerlo.

Además, contará con la vuelta de uno de sus pilares de la temporada 2021. Hernán Novick se recuperó y apareció en la lista de convocados. No obstante, el uruguayo tendrá que esperar su oportunidad desde el banco porque hasta el momento Álvaro Gutiérrez tiene pensando repetir el once del partido de ida.

Por su parte, Barcelona SC tiene tres bajas. Primero, Damián Díaz sufrió un desgarro y no viajó a Lima. Segundo, Fabián Bustos dejó de ser su entrenador y firmó por Santos de Brasil. Tercero, Leonai Souza no estará disponible para este compromiso por un golpe en la tibia.

¿Cómo llegan ambos clubes? Los ‘merengues’ golearon 3-0 a Universidad César Vallejo con goles de Alex Valera, Ángel Cayetano y Nelinho Quina, mientras que los ‘canarios’ vencieron por la mínima diferencia a Técnico Universitario con tanto de Gonzalo Mastriani al último minuto.

Un dato para agregar es que la última vez que Barcelona SC vino a Lima, perdió. Esto ocurrió el 13 de febrero del 2020 y en el mismo escenario que se disputará el cotejo con Universitario. Sporting Cristal se impuso 2-1 con tantos de Kevin Sandoval y Christopher

