Piura: Trillizas prematuras de madre primeriza se salvaron de la muerte, tras haber estado en UCI

Las trillizas nacieron en febrero del presente año. Foto: Andina.

Una joven madre de 18 años llamada Estéfani Matamoro, expresó su felicidad al tener entre sus brazos a sus trillizas que nacieron de forma prematura y, debido a ello, dos de las bebés permanecieron por varios días en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Cayetano Heredia de EsSalud Piura.

La madre, procedente de la región Tumbes, explicó que llegó a Piura debido a que su embarazo corría peligro y por ello fue internada en dicho nosocomio, donde recibió una adecuada y rápida atención por parte de los profesionales de EsSalud.

El doctor que la atendió llamado Jorge Lee Ordoñez, sostuvo que la madre con 37 semanas de gestación presentaba contracciones efectivas y que las pequeñas, vía vaginal, no iban a poder nacer. Por ello, se le realizó una cesárea de emergencia.

El galeno refirió que las trillizas nacieron en febrero del presente año, pesando 2,200 gramos, 2 ,490 gramos y 2,165 gramos. Ante su bajo peso, ellas permanecieron en UCIN de neonatología.

“En el área de neonatología se les ha brindado una atención adecuada a las trillizas, que se han convertido en un símbolo de lucha y perseverancia en nuestro hospital, ya que tan pequeñitas han logrado pasar este momento y ahora retornarán junto a su madre a su ciudad natal, ubicado en Tumbes”, sostuvo el galeno en diálogo con la Agencia Andina.

El doctor explicó que estos embarazos son de alto riesgo debido a que era múltiple y la madre primeriza era muy joven. Por ello, se debe actuar de manera inmediata para salvaguardar la vida de los neonatos.

La intervención quirúrgica fue liderada por los médicos Ordoñez Castro, Gary Chumacero Ubillús y Jean Romero Guzmán de ginecología y cirugía, quienes acompañados de un gran equipo de profesionales de EsSalud Piura lograron que la madre y las tres pequeñas se encuentren fuera de peligro y regresen a casa saludables.

MADRE AGRADECIDA REGRESA A TUMBES

Tras su regreso a Tumbes, Estefani Matamoro, la madre de las trillizas agradeció a los profesionales de EsSalud Piura y EsSalud Tumbes por la ayuda y por la atención brindada a sus pequeñas hijas.

“Muchas gracias a todos los médicos, a todos lo que me apoyaron. El proceso ha sido complicado, pero se logró y luego de varios días ya regresaré a Tumbes, a mi casa, para estar con mis hijas y mi madre que no me dejó sola”, sentenció Estefani Matamoro.

El director de la Red Asistencial Tumbes de EsSalud, Jaime Chanduví Rivas, recibió a la madre junto a sus pequeñas y les entregó algunos presentes como muestra de apoyo. Añadió que los profesionales de la salud siempre se mantendrán alerta ante cualquier necesidad que requiera Estefani Matamoro.

“Estamos muy felices que haya regresado a la región. El trabajo en conjunto entre la Red de Tumbes y la Red de Piura ha logrado que este embarazo de alto riesgo no perjudique a las bebes. Ahora solo queda estar pendiente de las pequeñas y apoyarlas en lo que necesiten”, finalizó.

Durante el 2021, la Red Asistencial Piura de EsSalud atendió más de mil nacimientos en sus diferentes centros de atención y en lo que va del 2022 ya han nacido 400 niños aproximadamente.

(Agencia Andina)





