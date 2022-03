Áncash: alcalde y funcionarios de municipalidad de Santa se pusieron a limpiar colegios previo al inicio del año escolar

Alcaldes y funcionarios limpian colegios en Santa

El alcalde del distrito de Santa en Chimbote, Eugenio Jara Acosta, decidió convocar a todos los funcionarios del municipio para que inicien cuanto antes la limpieza de los colegios en su localidad, a fin de que estén listos y seguros para el inicio de clases presenciales este lunes 14 de marzo, tal como lo ha dispuesto el ministerio de Educación.

Dando un gran ejemplo, el burgomaestre no dudó en coger escoba y recogedor para iniciar con la limpieza de la institución educativa, ya que según informó las autoridades del Minedu no han llegado hasta su sector y las Apafas no se pusieron de acuerdo. Por tal motivo, él y sus funcionarios decidieron resolver el problema y apoyar a los estudiantes de la comunidad para ordenar el colegio.

“Con todos los funcionarios de limpieza, gestión, áreas verdes, han llegado hasta los colegios para ayudar a que queden listos para que este lunes los alumnos puedan ingresar a los colegios sin ningún temor”, indicó Eugenio Jara Acosta.

Asimismo, el burgomaestre gestionó con la dirección de Salud de Chimbote para que vayan a fumigar las aulas, a fin de que los alumnos acudan a las escuelas sin ningún problema, sobre todo por las enfermedades estacionarias de esta temporada.

Por otro lado, los funcionarios de la Municipalidad de Santa, coordinaron para que los camiones de cisternas lleguen hasta los colegios para terminar de baldear y limpiar todas las áreas verdes de las escuelas.

El alcalde, aseguró que estará pendiente de la comunidad estudiantil a fin de darle prioridad a la educación, ya que en Santa son miles de alumnos que acudirán a las escuelas para recibir clases.

Alcalde de Santa no dudó en limpiar colegios junto a sus funcionarios a fin de que escolares retornen a escuelas.

Recordemos que el ministro de Educación, Rosendo Serna, aseguró que este lunes 14 de marzo son más de 4 millones de alumnos de escuelas públicas que retornarán a clases, luego de que dos años todo esto se vea paralizado por la llegada del COVID-19.

En total son 18 regiones de nuestro país, incluyendo Lima. Asimismo, el titular del Minedu, señaló que en todas las escuelas se han implementado estrictas medidas de bioseguridad para evitar posibles contagios por el Covid-19.

“Los colegios cuentan con instalaciones para el lavado de manos y equipos de higiene y se han comprado oportunamente mascarillas para garantizar la salud de estudiantes y maestros y tener un retorno seguro”, declaró.

Precisó que se trata de 4 millones 289,233 estudiantes de colegios públicos, que representan el 63 % del total. El 100 % de escolares se irán reincorporará paulatinamente a las aulas hasta el 28 de marzo.

Por otro lado, Rosendo Serna, destacó el apoyo de directivos, maestros, padres de familia y autoridades para habilitar los colegios y hacer posible que hoy se inicie el año escolar en la mayor parte del territorio nacional.

En esa línea, agradeció a toda la comunidad educativa por el esfuerzo desplegado para el retorno a las clases presenciales y los exhortó a renovar su compromiso con la educación para recuperar los aprendizajes.

“Hoy es el primer día en el que los maestros nombrados y directores vuelven a las aulas para proyectar el año escolar 2022 y trabajar a favor de la educación. Estoy seguro de que con creatividad e ingenio ayudarán a superar las carencias en las zonas críticas y desde el Ministerio de Educación (Minedu) priorizaremos una mayor inversión para zonas rurales y de difícil acceso”, afirmó.

SEGUIR LEYENDO