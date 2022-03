Óscar Zea tras acusación por homicidio: “Es un caso judicial cerrado con sentencia que me declara inocente”

Óscar Zea, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, rompió su silencio y se pronunció sobre el informe periodístico que reveló las dos acusaciones en su contra por homicidio cuando radicaba en Puno.

A través de un una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el también parlamentario de Perú Libre, señaló que ambos casos tienen calidad de juzgada por las instancias judiciales competentes. Además, destacó que “un caso”, tiene una sentencia que le declara inocente.

Además de remarcar su inocencia, Óscar Zea, compartió certificados de antecedentes penales y policiales del Poder Judicial y la PNP, en los cuales se menciona que no registra antecedentes.

“La prensa y fujimorismo juntos no escatiman ningún valor político ni mediático en levantar casos archivados y solo buscan dañar la imagen de mi persona a fin de desestabilizar la imagen del Gobierno. Este programa no me va a amilanar. Estoy preparado y comprometido para continuar con la #SegundaReformaAgraria”, expresó el ministro a través de la concurrida red social.

Asimismo, el ministro también respondió a los testimonios recogidos por el medio de comunicación que emitió el informe y precisó que realiza un trabajo en favor de los agricultores del país y no se dejaría distraer por las posturas en su contra. Así lo dejó en claro tras las respuestas de la presidenta de la Comisión Agraria del Congreso, Vivian Olivos.

“@PanoramaPTV recoge leyendas urbanas. Es evidente que este programa sirve al grupo de caviares que quiere desestabilizar al gobierno, solo recoge testimonios sin pruebas, y no llega a ser una investigación periodística. ¡Cómo les duele que se trabaje en favor de la agricultura! No nos vamos a distraer con dirigentes y congresistas lobistas que trabajan para responder intereses personales. Soy un ganadero de experiencia que trabajo en favor de los agricultores y hoy lo seguiré haciendo desde el @midagriperu”, expresó.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A ÓSCAR ZEA?

Según emitió el dominical Panorama, el ministro Óscar Zea fue acusado por dos homicidios en 1999 y 2005 , cuando vivía en la ciudad de Puno. Las resoluciones judiciales dan cuenta que el también legislador de Perú Libre fue absuelto.

En el primer caso un documento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de 1999 indica que debía ser recluido por el homicidio del ciudadano Paulino Zeballos, aunque en el informe periodístico destacan que Zea fue absuelto.

Mientras que el segundo caso, es por el homicidio de Edwin Parisuaña Quispe. Por este caso, el ministro fue absuelto inicialmente en 2010. Sin embargo, la Corte Suprema anuló la sentencia y ordenó que se realice otro proceso.

En el 2013, Óscar Zea fue declarado reo contumaz y permaneció con esa condición hasta 2016 cuando fue capturado en Lima y vuelto a procesar en Puno. Al año siguiente la nueva sala que llevó el proceso decidió absolverlo del caso.

“En torno al informe que presentó el programa @PanoramaPTV, se debe indicar que el mismo tiene calidad de cosa juzgada por las instancias judiciales competentes. Es un caso judicial cerrado con una sentencia que me declara inocente como se sustenta en estos documentos”, escribió el ministro en torno a su defensa sobre las acusaciones indicadas en el reportaje periodístico.

