Luciana León: exministro Thorne involucrado en investigación contra la excongresista aprista

Durante el tiempo que Luciana León viene siendo investigada, el Ministerio Público ha recopilado diversas conversaciones virtuales (chats) entre la excongresista aprista y diversas figuras públicas. Estos confirmarían la participación de León en delitos que le podrían costar 35 años en prisión. Entre quienes sostuvieron comunicación con la política aprista se encuentra el exministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne.

La tesis que maneja la fiscalía apunta a que Luciana León habría gestionado favores para lograr que millonarias obras sean ganadas por Alexander Peña Quispe, integrante de la banda Los intocables ediles, la misma que lideraba el exalcalde de La Victoria Elías Cuba. Esto se habría logrado a través de tratos con funcionarios en los sectores de Economía y Vivienda.

“O sea tu asistente se zurró en mis pedidos y en lo que te comprometiste con el alcalde. En su cara le dijiste que sí salía, que 55 lo manejabas. De los 11 que te dio el alcalde solo has sacado uno que es el más misio que es el número tres de la lista de arriba. Por favor, ¿puedes hacer algo? Estoy afuera, te espero. No me quiero ir con esta angustia. Parece que los de abajo mandaran y no el ministro”, se lee en una de las conversaciones de Luciana León con el entonces ministro Thorne.

Luciana León: exministro Thorne involucrado en investigación contra la excongresista aprista. (Foto: Captura Punto Final)

Esto revelaría los intentos de la excongresista por satisfacer los intereses de las autoridades de la Municipalidad de La Victoria. El disgusto registrado en la conversación estarían ligados al hecho de que la comuna victoriana no se vio del todo favorecida con dinero del Estado proveniente del Foniprel (Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local).

“Durante mi gestión, a la congresista León no se le aprobó ningún proyecto”, asegura el exministro del gobierno de PPK, Alfredo Thorne. Este señaló que como funcionario de alto nivel debía recibir visitas de congresistas, pero en el caso de Luciana León esta le “rompía” el celular con llamadas. “Tuvimos una reunión los primeros días de junio donde la congresista pidió apoyo para unos proyectos de pista y vereda. No es competencia del MEF y se le dijo junto con todo el equipo técnico que no teníamos competencia y no teníamos cómo ayudar”, agregó.

CONVERSACIONES CUESTIONADAS

“Pareciera que te burlas de mí. El primero me reuní contigo, comentaste que podía ser con excedente de ministerios; sin embargo, este funcionario come caca mira lo que firma, entonces no me pasees y sincérate pues. Deja de mecerme”, fueron las líneas que le escribió Betsy Matos, asesora de Luciana León, a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas.

Luciana León: exministro Thorne involucrado en investigación contra la excongresista aprista. (Foto: Captura Punto Final)

A pesar del intento de distanciarse del caso Luciana León, la conversación con Matos confirmaría una cercanía a través de esta. “Oye, si te lo estamos pasando. Lo está viendo Arista. Yo no te meso”, fue la respuesta de la persona encargada del manejo económico de toda una Nación a la subordinada de la congresista León. El motivo de los mensajes de Matos habría sido la demora de Thorne en torno a unas obras en Trujillo impulsadas por el investigado Alex Peña.

Según la fiscalía, Matos representaba a la congresista en las oscuras artes del negociado. Las autoridades también cuentan con más de veinte conversaciones entre Matos y Peña que vienen siendo analizadas por el Ministerio Público.

“La señora Matos era una señora insistente y trataba, obviamente, por las razones que sabemos ahora de sacar estos proyectos. Le tengo que insistir que nunca se le dio ningún proyecto a la señora Matos ni a la congresista León”, fueron las declaraciones Thorne a Latina.

