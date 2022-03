Pablo Zegarra: “Es una convocatoria con lo mejor que tenemos en estos momentos”

Pablo Zegarra analizó con Infobae la convocatoria de Ricardo Gareca

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, convocó este viernes a 29 jugadores para enfrentar a Uruguay y Paraguay por la fecha 17 y 18 de las Eliminatorias Qatar 2022. La gran novedad en la lista es el regreso del volante de Alianza Lima, Josepmir Ballón, a la bicolor. En la nómina no figuran Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes están en la última etapa de su recuperación.

Es por ello, que el técnico de la Selección Peruana en conferencia, fue consultado por las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, quienes no fueron llamados en estas dos finales de Eliminatorias Qatar 2022. “Están en etapa de recuperación. En caso de necesitarlos, seguiremos de cerca su recuperación. Jugadores del medio local podemos convocar si lo creemos oportuno. Seguiremos su recuperación, su estado de forma, si hacen algún partido. Estamos siguiendo muy de cerca su evolución. No queremos meternos en un tema que los pueda perjudicar. Hasta que no tenga orden directa de parte médica, física, no nos metemos en ese aspecto, no queremos apurar absolutamente nada”, afirmó Ricardo Gareca.

Infobae buscó la opinión de Pablo Zegarra, exjugador de la selección peruana, para que dé sus impresiones sobre la lista de convocados que enfrentarán a Uruguay y Paraguay respectivamente.

“Dentro del tema de la convocatoria, es una convocatoria muy analizada y lo que nos ha ido mostrando Ricardo en sus llamados se basa en un tema de continuidad y dé confianza, en este caso al grupo, que lo ha llevado a estas instancias ¿no? Inclusive con algunos jugadores que parecía que no estaban en su mejor momento en sus respectivos clubes, y le dio la confianza y ellos han respondido dentro del campo de juego”, enfatizó Pablo Zegarra a Infobae.

Para el exentrenador de Sporting Cristal, los 29 jugadores llamados de cara a los duelos ante Uruguay y Paraguay está correcta por el momento de los futbolistas llamados. “Yo creo que es una convocatoria viéndola bien, con lo mejor que tenemos en estos momentos, por ahí pueda ser la ausencia de Pedro Aquino, de todo este grupo que ha estado trabajando, pero el resto ha sido la gran mayoría, la gente que ha estado durante todo el proceso y más en estos últimos partidos, se nota esta confianza que le tienen a Ricardo Gareca”, manifestó.

Al ser consultado, Pablo Zegarra, sí Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, hizo bien en excluir de la lista de convocados a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, el exfutbolista dijo lo siguiente: “En realidad, a las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, con respecto a su experiencia, lo que significa para la selección, es una situación difícil porque cualquier otra selección, por supuesto, siempre tiene respeto hacia esos dos futbolistas. Igualmente, su actualidad, pues ya llevan tiempo sin competir, y no sé si en estos momentos, como dijo Ricardo, sí tenían el alta médica, pues lo iba a convocar, ya que es una situación más que todo de respaldo al grupo y que se sientan en compañía de ellos con su presencia. La selección también ha hecho grandes partidos sin su presencia y han sabido responder. Entonces, hay que tener esa confianza para estos dos partidos que se viene”, señaló a Infobae en exclusiva.

Finalmente, le consultamos si quizás Gareca hubiera llamado a estos dos referentes cómo para que motiven al grupo de cara a estas dos finales que tiene Perú ante Uruguay y Paraguay, donde se juega su chance de participar en el Mundial de Qatar 2022. “Hay distintos enfoques a la hora de ser una convocatoria. En este caso, los chicos de la selección los tienen como una referencia, más allá que en estos momentos se estén recuperando de sus lesiones, tanto Jefferson Farfán como Paolo Guerrero. Pero ahí si ha tenido Ricardo como siempre hace el suficiente tiempo para analizar, que es lo que se quiere para la selección y una posibilidad hubiese sido convocarlos más que todo para ese apoyo diario y que vean su presencia. Sin embargo, son situaciones que se analizan y en estos momentos toca respaldar las decisiones que tome Ricardo Gareca”, sentenció a este medio.

