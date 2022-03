Dalia Durán responde al mensaje de John Kelvin desde prisión: “Jamás me aprovecharía de mis hijos”

Dalia Durán asegura que no quiere generar pena. (Foto: Instagram)

John Kelvin se encuentra recluido en el penal de San Juan de Lurigancho desde hace ocho meses luego de que su expareja Dalia Durán lo acusara de violencia física y sexual, sin embargo, todo parece indicar que sigue al tanto de lo que sucede con la madre de sus hijos.

Recordemos que el cantante utilizó sus redes sociales desde la prisión para romper su silencio y aclarar que no dejó desamparados a sus hijos y que no permitirá que su expareja se beneficie económicamente con el dolor de sus pequeños.

Ante ello, la cubana decidió responderle y a través de una entrevista con un medio local aseguró que nunca ha sido su intención aprovecharse de sus primogénitos para dar pena en televisión. Además, indicó que no se siente identificada con el mensaje de su ex.

“Jamás me aprovecharía de mis bebés. Imagino (que el mensaje) debe ser para los medios de comunicación”, , dijo para Trome.

Asimismo, fue consultada sobre lo que dijo John Kelvin y que ‘la verdad siempre sale a la luz’. “Yo me pregunto ¿Cuál es su verdad? Me indigna tener que leer esta clase de posts, pero son sus redes y es libre de poner lo que quiera”.

“Mi intención, en ningún momento, ha sido generar pena. Tuve una recaída emocional, pero para mí no hay imposibles. Mis hijos me tienen a mí y a nadie más y yo dejaré la lloradera porque de nada me sirve”, agregó.

Finalmente, aclaró que fue la primera vez que le pidió ayuda a la familia de John Kelvin tras ser desalojada del departamento en donde vivía con sus cuatro menores hijos en el distrito de Magdalena. “Nunca en mi vida le pedí algún favor a su familia, es la primera y última vez que lo hago. Igual se agradece”.

Como se recuerda, la exmodelo se presentó en el programa de Magaly Medina para contar que tuvo que abandonar el domicilio que le alquiló Andrés Hurtado por no haber pagado el arrendamiento de los últimos meses. Actualmente se encuentra viviendo en Trapiche, en el Cono Norte.

¿QUÉ DIJO JOHN KELVIN?

John Kelvin reapareció para dedicarle un mensaje a sus hijos. El cantante lamentó que sus pequeños hayan sido sobreexpuestos en televisión luego de todas las declaraciones de Dalia Durán e insinuó que su intención es lucrar con su imagen.

“Ocho meses de silencio. ¡Es momento de hablar! No voy a permitir que se beneficien del dolor ajeno y la sobreexposición de mi sangre. A mis hijos decirles que no están solos y que los amo con todo mi corazón”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, el cumbiambero les juró que ellos nunca estarán solos pese a que en estos momentos él se encuentra en prisión; sin embargo, señaló que muy pronto saldrá y se volverán a encontrar.

“Siempre seremos padres, siempre velaremos por su bienestar. Nunca estuvieron ni estarán solos. Dios bendiga a las personas que lucran con la desgracia ajena, la verdad siempre saldrá a la luz en el momento menos esperado. Es en este momento donde conocemos a las personas, las verdaderas amistades estarán a tu lado siempre. Pronto nos volveremos a encontrar”, agregó.

John Kelvin y su mensaje desde prisión. (Foto: Facebook)

