¿Subirán los pasajes de avión ante la reciente alza de combustibles? Gremio de transporte aéreo aclara las dudas

En los últimos días se ha visto un aumento exponencial del precio del barril de petróleo a nivel internacional, debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Esta alza viene afectando directa e indirectamente a varias industrias. Por ejemplo, en Perú ya se ha visto que la gasolina ha subido, y como consecuencia otros productos empezarán a subir de valor.

Algo que muchos se preguntan es si los pasajes aéreos van a subir, debido a que los aviones son grandes consumidores de gasolina en el mundo. Carlos Gutiérrez, gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), comentó que hay que ver los diferentes escenarios. Una eventual alza de precios de combustible podría impactar en el sector en caso se mantenga este incremento del barril de petróleo internacional por varios meses, es decir, si el conflicto bélico en Europa del Este se prolonga. Probablemente va a incidir de forma directa a mediano plazo en la tarifa del combustible para la aviación.

“En este momento no hay una relación digamos directa porque las aerolíneas por lo general compran a futuro, es decir, pactan un precio determinado con un proveedor por un plazo determinado que puede ser 6 meses o un año. Y vencido ese periodo se hace la renovación”, explica Gutiérrez. Entonces, eventualmente si de aquí a unos meses el precio del barril sigue elevado, esa renovación del nuevo precio del combustible puede afectar.

Añade que no es que haya una relación correlativa inmediata y una eventual alza de precios en las líneas aéreas, sino que van a depender de los contratos que las aerolíneas tengan con sus proveedores.

El líder gremial reconoce que algo que sí los tenía bastante preocupados era el posible desabastecimiento de petróleo por el cese parcial de la carga de crudo en la refinería La Pampilla. Recordemos que como parte de las sanciones por el derrame de petróleo de Repsol ocurrido en enero último se aplicaron una serie de cierres.

AETAI alertó mediante un comunicado que de persistir el cierre de La Pampilla solo tenían siete días de abastecimiento de combustible más. Pero por suerte el mismo jueves se dio a conocer el levantamiento de la suspensión, con lo que todo regresa a la realidad.

Para Gutiérrez hubiese sido un escenario catastrófico el no contar con la provisión de combustible, porque independientemente del precio, si no tienes combustible no puedes operar.

“Para lo que es el combustible Jet A1 estamos hablando de 60% o 70% de lo que se consume por lo menos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y el 99.9 % de las operaciones internacionales se dan en el Jorge Chavez, por lo que un desabastecimiento no solo iba a tener impacto en los vuelos nacionales sino sobre todo en vuelos internacionales”, refiere el especialista.

Recordó que Lima funciona como una especie de hub en la región, donde los vuelos del norte conectan aquí con los del sur. Por lo que un desabastecimiento iba a afectar al turismo y comercio internacional, en un momento en el que la industria necesita recuperarse.

“El transporte aéreo más que ser un servicio esencial, es un factor catalizador para dinamizar nuestra economía, estamos abocados en recuperar el nivel que teníamos hace dos años atrás”, expresó Gutiérrez.

AFORO

La semana pasada, los principales gremios del sector aeronáutico y turismo, destacaron que el regreso al 100% del aforo en los aeropuertos del país contribuirá a la recuperación del transporte aéreo y el turismo. “Saludamos la reciente decisión del Ministerio de Salud de permitir el 100% de los aforos en los diferentes establecimientos del país, ya que este será un factor determinante para la recuperación del transporte aéreo y la industria turística a nivel nacional e internacional”, expresaron.

Así lo manifestaron en un comunicado conjunto la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), la Asociación Peruana de Empresas Aéreas (APEA) y la Cámara Nacional del Turismo (Canatur).

Señalaron que la aplicación de esta disposición en las terminales aéreas nacionales, administradas por Lima Airport Partners, Aeropuertos del Perú, Aeropuertos Andinos del Perú y Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, permitirá responder a las fuertes demandas de los pasajeros, y del comercio nacional e internacional quienes reclaman con urgencia la operación de más vuelos; un aspecto especialmente crítico para el turismo y los negocios en el interior del Perú y del Perú con los demás países del mundo.

