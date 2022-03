Ricardo Gareca se refirió a la poca continuidad de Lapadula, Peña, Tapia y Yotún previo al Perú vs Uruguay por Eliminatorias (Fotos: Reuters | FPF)

El técnico Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados de la selección peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 en la que se medirá con Uruguay y Paraguay.

El DT de la blanquirroja citó, entre otros, Gianluca Lapadula, Sergio Peña, Renato Tapia y Yoshimar Yotún. Gareca fue consultado sobre la poca continuidad en sus equipos.

LA POSTURA DE GARECA SOBRE LA CONTINUIDAD

“Estas situaciones en las que algunos muchachos en sus equipos no tienen la continuidad, siempre en la selección a lo largo de la Eliminatoria o nuestro proceso en siete años, se van a encontrar con muchachos que no jugaban, pero nosotros nos enfocamos y nos interesa que ellos estén entrenando de forma normal y no estén separados o apartados del plantel (del club), esa sí sería una preocupación para nosotros. Pero mientras sea en condiciones normales, una decisión táctica o técnica del entrenador que les toca en sus respectivos clubes, no tenemos problemas. En esas cosas no nos metemos. Ellos saben y les exigimos en su preparación que tiene que estar al máximo de sus posibilidades. Sabemos y conocemos que se van a preparar de la mejor manera, entonces no es una preocupación”, afirmó Gareca.

CASO RENATO TAPIA

Gareca abundó en el caso de Renato Tapia, que perdió la titularidad en el Celta de Vigo de España, justamente, luego de las declaraciones de su técnico Eduardo Coudet y las dificultados (lesiones) que presenta el mediocampista cada vez que es convocado y regresa al club. “Renato ha tenido muchos minutos también, en estos momentos le toca esperar, pero en general es un jugador titulare en su equipo”.

CASO SERGIO PEÑA

El estratega argentino explicó también la convocatoria de Sergio Peña. “Está retomando nuevamente, ha jugado partidos de 90 minutos, si bien no es en la Liga de Suecia, pero si en la Copa, eso es lo importante, como para tener en cuenta. No es que van a llegar sin minutos. Después, todos los demás convocados, la mayoría están en jugando y con continuidad. Será uno o dos casos para observar, pero la mayoría vienen jugando”

CASO GIANLUCA LAPADULA

Gianluca Lapadula fue visitado en Italia por el estratega de la selección peruana y el preparador físico Néstor Bonillo, debido al conflicto que se generó con su club y el técnico de Benevento.

“(Gianluca Lapadula) Lo vimos con Néstor Bonillo muy enchufado, con muchas ganas. Era una preocupación, necesitabamos estar en Italia para comprobar si se integraba o no al grupo (Benevento) Felizmente cuando llegamos se había solucionado el problema. Arregló su situación con el club y entrenó con normalidad con el club. Tuvimos la posibilidad de verlo 30 minutos. Ya nos dio tranquilidad. Al día siguiente tuvimos un almuerzo, una charla”, apuntó.

Ricardo Gareca habla de la situación de Lapadula, Tapia y Peña | VIDEO: Movistar Deportes

CASO YOSHIMAR YOTÚN

Gareca reveló que que la principal preocupación del comando técnico era Yoshimar Yotún. El futbolista no tenía equipo hasta que se confirmó recientemente su fichaje con Sporting Cristal.

“Estábamos enfocados en el tema de Yoshimar Yotún, venir cuanto antes a la Videna para saber que pasaba con ‘Yoshi’ y sus entrenamientos, porque todos los demás muchachos ya tenían su situación solucionada, con sus respectivos inconvenientes o problemas, pero en su respectivo club. Entonces decidimos adelantar el vuelo, una vez solucionado el tema de Lapadula, para venir a ver a ‘Yoshi’ a la Videna”, concluyó.

LISTA DE CONVOCADOS DE PERÚ

Lista de convocados de selección peruana: Ricardo Gareca convocó a 29 jugadores para las Eliminatorias Qatar 2022 (Foto: FPF)

LISTA DE CONVOCADOS

- Pedro Gallese

- José Carvallo

- Ángelo Campos

- Luis Advíncula

- Aldo Corzo

- Jhilmar Lora

- Carlos Zambrano

- Miguel Araujo

- Christian Ramos

- Alexander Callens

- Luis Abram

- Miguel Trauco

- Marcos López

- Renato Tapia

- Wilder Cartagena

- Josepmir Ballón

- Sergio Peña

- Horacio Calcaterra

- Jairo Concha

- Yoshimar Yotún

- Christofer Gonzales

- André Carrillo

- Gabriel Costa

- Edison Flores

- Christian Cueva

- Raziel García

- Gianluca Lapadula

- Alex Valera

- Santiago Ormeño

SEGUIR LEYENDO