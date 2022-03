Perú vs. Uruguay: Walter Ibáñez elogió a Christian Cueva y Gianluca Lapadula, además de ver a la ‘bicolor’ en el Mundial

Walter Ibáñez habló sobre el Perú vs. Uruguay y destacó a los dos jugadores de la 'blanquirroja'.

La selección peruana se encuentra a dos semanas de disputar un compromiso vital ante su similar de Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El Estadio Centenario de Montevideo será el escenario de este duelo que definirá las opciones de ambos equipos de clasificar al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, Walter Ibáñez considera que la ‘bicolor’ tiene todo para asegurar su boleto.

“ A mí no me cabe ninguna duda. Y te lo digo de frente. Hay que decir las cosas como son. Acá hay una realidad: el último partido que tiene Perú es ante Paraguay en Lima. ¿Hace cuánto Paraguay no le gana a Perú en Lima? Y a eso súmale que llegarán eliminados y con 180 problemas entre jugadores y cuerpo técnico”, comentó el exjugador ‘charrúa’ en una entrevista realizada por el diario ‘El Comercio’.

Y es que el elenco nacional tiene 21 puntos y se ubica quinto en la tabla de posiciones. En tanto, los uruguayos están cuartos con 22 puntos. Ahora, tomando en cuenta que restan dos jornadas y que los más cercanos perseguidores son Chile (sexta con 19 puntos) y Colombia (sétima con 17 puntos) pero con un fixture complicado, le otorga una esperanza a Perú para que asegure ese cupo ante los paraguayos.

Del mismo modo, Ibáñez comentó acerca del partido del 24 de marzo en Montevideo, del que considera como una final. “Para Uruguay, por supuesto. Sobre todo porque luego tiene que ir a Chile, que para nosotros siempre es duro. Por eso Perú es primordial, es el partido para Uruguay . Si bien, para mí, es imposible que Chile le gane a Brasil y jugaría la última fecha prácticamente eliminado, igual siempre nos complican. Por eso calculo que Uruguay se va a jugar toda la fecha con Perú, más siendo local en el Centenario . Lo que hay que resaltar es que Diego Alonso ha cambiado rápidamente la actitud del equipo. Se ve un Uruguay rápido, encarador. Para mí va a ser un partido espectacular, va a ser el partido de la fecha”, contó el que fuera defensa de Alianza Lima el 2012, 2013, 2014 y 2016.

André Carrillo buscando frenar a Brian Rodríguez en el Perú vs. Uruguay del 2021 en Lima que quedó 1-1. | Foto: AFP

ELOGIOS A CHRISTIAN CUEVA Y GIANLUCA LAPADULA

Por otro lado, el ahora representante e intermediario de futbolistas tuvo palabras de elogio hacia Christian Cueva y Gianluca Lapadula. De este último resaltó su coraje para jugar al reconocerlo como un “rompehuevos” bárbaro, va a todas las pelotas y no da una por perdida”.

En tanto, a ‘Aladino’ lo tuvo como compañero en el cuadro ‘blanquiazul’ el 2014 . De ahí que reconoció la mejoría, tanto deportiva como personal del volante nacional. “ Ricardo Gareca le sacó ese jugador que tenía adentro. Pero también es un tema de madurez. Los años y los golpes le fueron enseñando, y Christian maduró en el momento que tenía que madurar. Hoy es uno de los mejores ‘10′ que hay en Sudamérica, esos tradicionales que no se ven más en el fútbol. La verdad es que para Perú es un privilegio tener un ‘10′ como Christian”, declaró.

Walter Ibáñez y Christian Cueva en Alianza Lima el 2014. | Foto: Difusión

Además, esta evolución en su rendimiento le ha permitido ser uno de los líderes y goleadores de la ‘blanquirroja’ en el presente proceso clasificatorio. “Christian se puso bien el poncho, como decimos acá en Uruguay, de líder de la selección peruana. Es un referente y te das cuenta. No se esconde, pide la pelota siempre, está en todos los partidos. Cuando las papas queman, siempre tiene la pelota bajo su pie. Se equivoca o acierta, pero no se te va a esconder nunca y eso es valorable en el fútbol ”, sostuvo.

A propósito, C ueva tiene 5 goles y 1 asistencia en 15 partidos jugados en las Eliminatorias . Esto es producto del gran desempeño que ha venido mostrando en Arabia Saudita, donde es una de las figuras del Al-Fateh. Un destino que escogió y que le ha venido de maravillas, debido a que también ha hecho énfasis en la preparación física y trabajos extras en busca de pulir detalles en su juego, lo cual se ha visto reflejado en el campo.

En tanto, ‘Lapa’ es el goleador del Benevento con 10 goles , equipo al que se reincorporó hace unas semanas y con el que espera sumar la mayor cantidad de minutos para llegar con ritmo a los duelos ante Uruguay y Paraguay.

