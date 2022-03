Acertijo visual: ubica la rana dentro del follaje de hojas para que sepas un detalle de tu personalidad

Esta es la ilustración del acertijo lógico que pide a sus participantes encontrar una rana oculta en el follaje.| Crédito: gpuzzles / smalljoys.tv

Este año todos queremos saber que sucederá en los próximos meses del 2022. Los acertijo virales tienes niveles, algunos son muy fáciles de realizar, otros algo complicados, pero están los más complicados y que llegan a un nivel profesional y ese es el que te traemos el día de hoy. Uno entretenido para refrescar la mente.

Se trata de un acertijo lógico viral que viene dando que hablar en las redes sociales debido a su elevado nivel de dificultad y trata de ubicar a la rana oculta e el follaje. ¿Difícil? Pues demuestra que tu nivel de observación y concentración es más desarrollada que el 90% de usuarios. Solo es cuestión de táctica.

En la imagen que acompaña la nota se muestran numerosas hojas y ramas de árbol; sin embargo, en el nutrido follaje se oculta una rana que debes encontrar en menos de 7 segundos, un tiempo que consideran prudente para cumplir el requisito por el que el 90 % de participantes falló al intentar superarlo.

Recuerda que no hay tiempo limitado, y por eso duele más el que muy pocos hayan podido resolver el acertijo. Tuvieron que buscar la solución al reto para que entiendan lo sencillo que estaba la prueba psicológica. En esa línea, mucha suerte en el próximo reto visual para compartirlo con tus amigos o familiares.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Si no pudiste encontrar a la rana escondida de este acertijo visual, no te preocupes que aquí te ofrecemos la solución. Para comenzar, el elusivo anfibio se esconde en la parte superior de la ilustración, exactamente dentro del círculo de borde verde que resalta su ubicación. No era tan difícil encontrar al animal, solo había que abrir mejor la visión.

En caso de que busques más reto, sigue visitando la sección para que lo compartas con tus amigos, familiares, pareja o cercanos y continúa intentando nuevos retos psicológicos para refrescar la mente en épocas de pandemia.

Aquí te presentamos la solucion al acertijo lógico de hallar la rana escondida entre las hojas y ramas de un árbol: el anfibio se ubica en la parte superior de la imagen y es de un color medio amarillento. | Crédito: gpuzzles / smalljoys.tv

¿QUÉ DICE SOBRE TU PERSONALIDAD?

SI lograste encontrar la rana verde significa que eres un persona destinada a un futuro prometedor. A pesar de los momentos de alta tensión en tu vida, serás capaz de resolverlo. Eso sí, no dependas emocionalmente de nadie, ya que si la situación amerita abandonar a quienes algunas vez estuvieron con nosotros, hay que hacerlo. Suena crudo pero es clave si buscamos nuestro bienestar. Cierra etapas y vela por ti mismo, ya que es lo más valioso que tienes para seguir adelante. Nunca olvides eso.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

