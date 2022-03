Test de personalidad: la imagen que elijas revelará si soportas o no la soledad. (Foto: Captura)

Los test de personalidad siguen dando de qué hablar. Su uso cada vez es más frecuente y es que la mayoría de veces el resultado acierta con aquello que nos sucede. En las redes sociales Lo mágico y genial de los test es que nos dan resultados de forma muy rápida. En esta oportunidad te mostraremos un test de personalidad que te dirá si eres de los que soporta o no la soledad.

El reto es muy sencillo, aquí no tienes que pensar mucho en lo que escogerás. Es simple, solo debes de ver la imagen que se ve medio confusa, la primera figura que logres identificar es la que tu visión y subconsciente han elegido y en este caso esa figura será la que determine el resultado.

¡Hazle caso a tu intuición! Obviamente es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

La respuesta o significado de aquella imagen que elegiste la podrás encontrar en la parte baja.

Test de personalidad: ¿mujer o violín? (Foto: Captura)

RESPUESTA DEL TEST DE PERSONALIDAD:

La imagen tiene dentro dos figuras es un violín y una mujer, y a continuación te mostraremos el resultado.

- Violín:

Si tu vista escogió este instrumento, entonces te caracterizas por ser una persona que no soporta la soledad. El no soportarla hace que busques con quien compartir tu tiempo y es por eso que amas estar rodeado de varias personas y ser el centro de atención. Disfrutas estar en pareja y crees en las relaciones para toda la vida. Perdonas con facilidad y no guardas nunca rencor. Te destacas por ser extremadamente confiado y ser así, en ocasiones, te ha traído grandes dolores de cabeza. Tratas a todos como te gusta que te traten. Guardas los secretos más profundos de muchas personas ya que, por tu gran amabilidad, muchos recurren a ti en búsqueda de ayuda.

- Mujer:

Definitivamente eres de las personas que disfruta estar en pareja, pero que a su vez también es muy feliz estando solo. Esperas que llegue a tu vida el ser indicado y no le entregas tu corazón a cualquiera. En tus relaciones eres muy exigente y no te muestras tal cual eres adelante de todos porque son pocos los que pueden tener ese privilegio de conocer todos tus secretos. Por fuera puedes parecer muy frío, pero lo cierto es que eres todo lo contrario. Te escondes detrás de una armadura rígida para evitar salir lastimado porque ya lo has vivido o lo has gozado de cerca. Detestas la falsedad, las injusticias y a la gente hipócrita. No es lo tuyo y tu lema es “mejor solo/sola que mal acompañado (a)” y aplica para todo y todos.

ORIGEN DE LOS TEST DE PERSONALIDAD

La psicología de los tests ha desarrollado las premisas de los procedimientos teóricos para el registro de cualidades psíquicas, que en parte han mantenido su vigencia hasta la actualidad. El reconocido psicólogo Cattel Mckeen (1890) es reconocido como el fundador de las pruebas diagnósticas, ya que con su libro ‘Mental Tests and Measurements’ es quien ha tenido una mayor influencia en el desarrollo de métodos.

Cattell, quien también introdujo el concepto de ‘testing’, quiso registrar toda la personalidad mediante una serie de 10 experimentos sencillos, fuerza de la mano derecha e izquierda mediante el dinamómetro, velocidad de reacción a estímulos tonales, velocidad asociativa en la denominación de 10 colores, etc.

Estos experimentos y las numerosas investigaciones de sus alumnos relacionados con ellos no fueron muy fructíferos ya que se basaron en una concepción muy primitiva de la psique humana. Cada cualidad individual de la persona se examina de forma aislada, pero lo que se examina no es adecuado para representar la unicidad individual de la personalidad o para representar uno de sus aspectos esenciales.

