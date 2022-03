Yoshimar Yotún volvió a Sporting Cristal: “Pesó mucho el corazón, no es un retroceso en mi carrera”

Yoshimar Yotún estuvo acompañado de Carlos Lobatón y de Juan José Luque, director deportivo de Sporting Cristal. | Foto: Sporting Cristal

Yoshimar Yotún regresó a Sporting Cristal y será uno de los grandes jugadores para seguir, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores 2022. De hecho, se encuentras en perfectas condiciones para defender al club y ponerse a punto previo a los duelos de Perú en Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay. En ese sentido, el volante nacional fue presentado esta mañana como nuevo refuerzo en un momento donde comentó sus sensaciones e indicó por qué se decidió por volver al club ‘celeste’ pese a contar que otras ofertas.

“ Es un día muy especial para mí. Cristal es mi casa. Me han tratado muy bien. Conozco a todo el cuerpo técnico y la mayoría del club también. Me siento muy feliz el volver a casa. He visto muchas caras conocidas que cuando yo estaba más chico, pues siempre me apoyaban para crecer como persona y como profesional. El reto que tenemos es difícil pero son esos retos lindos que uno viene a cumplir, a trazarse. Daré todo dentro del campo ”, fueron sus primeras palabras como jugador del elenco ‘bajopontino’.

Luego pudo responder a la cuestión de la elección. “ Pesó mucho el corazón. Estar fuera de casa 8 años, llegó un momento en que uno quiere sentirse abrazado. El club me da esto. Estoy aquí con mi familia, con mis padres que hace mucho tiempo no compartía con ellos y fue esa decisión”, comentó Yoshimar Yotún en conferencia de prensa.

Además, se refirió a lo que significa volver al fútbol peruano, algo que muchos hinchas y algunos periodistas criticaron. “ No creo que sea un retroceso, siempre es bueno estar en casa. Mi familia está feliz y yo también. Es un club que juega torneos internacionales y es ganador. Para mí, es venir a aportar mi granito de arena a Sporting Cristal y estoy muy feliz de estar aquí”, señaló.

COMPETENCIA EN MEDIOCAMPO

Una de las preguntas que se hicieron en dicha conferencia, era en dónde jugará Yotún, teniendo en cuenta que comparte posición con Christofer Gonzales, actual figura de los ‘bajopontinos’. “ Christofer está pasando un momento increíble. Estoy muy feliz porque es mi amigo. Aparte está en el club de mis amores por lo que es importante. El ‘profe’ es el que decide quién va a jugar , yo voy a estar listo desde donde me toque”, contó.

PARTIDO CON CANTOLAO

Yotún también tocó el tema acerca del que sería su primer partido en su vuelta a Cristal, que será este domingo 13 ante la Academia Cantolao. “Va a ser muy lindo que el Gallardo esté lleno para apoyar al equipo. Es especial para mí y para los hinchas que después de tiempo vuelva al Gallardo y pueda jugar. La verdad es que es algo muy emotivo pero creo que el equipo también merece un estadio lleno”, dijo.

El volante peruano fue presentado como nuevo refuerzo 'celeste' en conferencia de prensa y habló de varios temas. | Video: Cristal TV

CONTRATO

Una de las teorías que se manejó en la semana era de que el contrato que firmó hasta junio de este año era con el objetivo de que luego dé el salto al fútbol de Qatar. Aunque esto no lo mencionó el jugador, quien tampoco descartó quedarse más tiempo. “ Es un acuerdo que quedamos. Por mí me quedaría toda la vida. Este año hay muchas cosas por concretar. Estoy enfocado en el día a día, tratar de meterme al grupo. No quiero pensar en lo que va a pasar más adelante. Quiero enfocarme en conocer a mis compañeros, dentro del campo poder conocernos sin tener que hablar, jugar un poco de memoria, que ellos conozcan cómo juego. Después que pase lo que tenga que pasar, yo estoy muy feliz ”, declaró.

COMUNICACIÓN CON RICARDO GARECA

Por último, manifestó si tuvo alguna conversación con Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, previo a su llegada a Cristal. “No es ninguna novedad que he estado entrenando en la Videna. Se vienen dos partidos muy importantes que va a definir si podemos clasificar al Mundial. Pero esta fue una decisión fue totalmente mía. Le avisé al ‘profe’ que iba a volver a Sporting Cristal porque lo que me plantean es jugar la Liga 1 y Copa Libertadores. Necesitaba encontrarme con mi gente, en mi casa y tratar de sumar minutos. Así que ellos (cuerpo técnico) están informados de lo que está pasando”, acotó.

Yoshimar Yotún (derecha) en el partido Perú vs. Ecuador en Lima por Eliminatorias Qatar 2022. |

SEGUIR LEYENDO