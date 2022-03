Retiro AFP 2022: representante de la OCDE criticó proyecto de ley y aseguró que es “pan para hoy y hambre para mañana”

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son instituciones privadas.

El economista principal de pensiones privadas y de capitalización de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Pablo Antolín, al ser consultado sobre los proyectos de ley que impulsan los retiros anticipados de los fondos de pensiones, señaló que “la experiencia de todos los países de la OCDE es que la mejor forma de ayudar a los individuos que han perdido poder adquisitivo y sus trabajos, es a través de los presupuestos del Estado”.

Agregó que al usar los ahorros previsionales se está creando “pan para hoy y hambre para mañana, es decir, mañana no va a haber dinero para financiar la jubilación, y tarde o temprano todos nos vamos a jubilar y no vamos a tener ingresos”. Sostuvo que los retiros son una medida de último recurso, en circunstancias excepcionales.

“El problema es que en algunos países y por lo que entiendo en el caso de Perú, ese acceso no está basado en circunstancias especiales y de extrema necesidad, sino que la mayoría de la gente puede sacar lo necesite o no, y eso no es correcto”, señaló.

Antolín se refirió así a los cinco retiros de fondos de pensiones que se han dado en el Perú entre 2020 y 2021 con motivo de la pandemia, lo que ha representado que más de cinco millones de peruanos retiren dinero para su jubilación por un monto total cercado a los 66 mil millones de soles y que 2,3 millones de peruanos se queden con cero soles para afrontar su vejez.

Sin embargo, algunos congresistas intentan promover nuevos retiros del Sistema Privado de Pensiones (SPP), cuando se sabe que en 2021 el Perú creció 13% y el empleo está volviendo a los niveles prepandemia.

El 25 de enero último el Consejo de la OCDE, integrado por sus 38 estados miembros, como es público, decidió por consenso invitar al Perú a iniciar el proceso de adhesión a dicha organización.

CÓMO SABER CUÁNTO TENGO EN LA AFP

Como se recuerda que las bancadas de Podemos Perú y Perú Libre presentaron proyectos de ley en el Congreso que disponen el retiro de los aportes de la AFP en un 100%.

Otra iniciativa legislativa presentada es la propuesta que busca autorizar el retiro de hasta el 50% de los fondos de AFP para la compra o amortización de un primer inmueble, pues actualmente solo se puede destinar un 25% del fondo para este fin.

Para saber cuánto dinero posees en tu AFP, la primera forma es a través del estado de cuenta que envía la AFP cada cuatro meses a tu domicilio o de forma virtual a tu correo electrónico. En caso no puedas verificarlo por estos medios, tienes la opción de revisarlo a través de las páginas oficiales o las aplicaciones de cada entidad:

- AFP Integra: si eres afiliado de esta administradora, puedes ingresar al siguiente link: www.afpintegra.pe/iniciar-sesion. En la página mencionada colocas tu número de DNI y una contraseña.

- Prima AFP: ingresa a la página en el siguiente enlace y en la parte que indica “Mi cuenta” colocas el número de tu DNI y contraseña.

- AFP Habitat: para revisar el estado de cuenta en esta AFP debes ingresar a este link: www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta/

- Profuturo AFP: si eres un afiliado de esta AFP puedes ingresar en este enlace para ver tu estado de cuenta.

