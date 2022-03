VER EN VIVO Real Madrid vs PSG por la vuelta de octavos de Champions desde el Bernabéu

Real Madrid vs. PSG por octavos de Champions League

Real Madrid vs. PSG EN VIVO se enfrentan en un duelo clasificatorio de la Champions League. Los ‘galácticos’ aspiran a una sus noches mágicas en el Santiago Bernabéu y remontar el 1-0 en contra cosechado en la ida.

El Real Madrid tratará de reeditar su victoria de 2018 cuando apeó al equipo galo en octavos de final para acabar finalmente llevándose el trofeo, aunque en aquella ocasión no tuvo que remontar un resultado adverso.

El equipo blanco llega al encuentro animado tras su contundente victoria liguera sobre la Real Sociedad 4-1 del sábado, que le ha permitido afianzarse aún más en el liderato del campeonato español, tras un buen encuentro que ha disparado las expectativas merengues.

En tanto, la estrella del PSG, Kylian Mbappé jugará hoy pese a que hace unos días saltaron las alarmas ante una posible lesión, pero que su DT Mauricio Pochettino, descartó. “Al principio estaba dolorido, pero después, con calma, pasaron un par de horas y podía caminar tranquilamente”

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ENFRENTAN REAL MADRID VS. PSG?

El duelo de vuelta de octavos de final de Champions se jugará este miércoles 9 de marzo a las 3:00 p.m. (hora peruana). Pero si estás en otros países estos son los horarios de transmisión:

Colombia 15:00 horas

Ecuador 15:00 horas

México 14:00 horas

Bolivia16:00 horas

Venezuela 16:00 horas

Estados Unidos 16:00 horas

Argentina 17:00 horas

Uruguay 17:00 horas

Brasil 17:00 horas

Chile 17:00 horas

Paraguay 17:00 horas

España 21:00 horas

CANAL DE TRANSMISIÓN DEL REAL MADRID VS. PSG

En el Perú, los canales encargados de la transmisión son ESPN (cable) y Star+ (vía streaming), pero aquí te traemos la lista de canales que podrás consultar si te encuentras en otros países:

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: TNT Go, HBO Max, TNT Sports

Bolivia: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

Estados Unidos: Univision NOW, Paramount+, TUDN.com, TUDN App, TUDNxtra, TUDN USA, CBS, Univision

Argentina: FOX Sports, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Brasil: GUIGO, TNT Brasil, HBO Max, TNT Go, Estádio TNT Sports, SBT

Chile: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

ASÍ LLEGAN REAL MADRID Y PSG

Ancelotti tendrá que rehacer su equipo de gala ante las bajas confirmadas de dos de sus piezas indispensables en el aspecto defensivo, los sancionados Ferland Mendy y Casemiro. También hay duda con el alemán Toni Kroos, tocado por unas molestias musculares que ya le impidieron jugar el sábado contra la Real Sociedad.

“El jugador que no está al 100% no puede jugar este tipo de partidos, si pienso que está al 100% jugará, si esta al 95% no jugará”, dijo Ancelotti.

Eduardo Camavinga, que reemplazó a Kroos frente a la Real Sociedad podría ser la opción de Ancelotti de cara al PSG.

Karim Benzema encabezará el ataque merengue con la posibilidad de unirse a la leyenda Alfredo Di Stéfano como tercer mejor goleador histórico del Real Madrid (308 tantos) si logra marcar dos goles y el brasileño Vinicius.

Mbappé será uno de los centros de atención en un partido crucial para el PSG, que sigue obsesionado con lograr su primera Liga de Campeones junto a Leo Messi y Neymar.

Un trío atacante hecho para alcanzar la ansiada ‘Orejona’, que es el gran objetivo del PSG, especialmente esta temporada tras su eliminación en la Copa de Francia esta temporada y tener prácticamente atado su décimo título liguero.

HISTORIAL PSG VS. REAL MADRID

Ambos equipos se han enfrentado en 10 ocasiones: cuatro victorias para Real Madrid, tres para el PSG y tres igualdades.

- PSG 1-0 Real Madrid, Champions League - Febrero 2022

- Real Madrid 2-2 PSG, Champions League - Noviembre 2019

- PSG 3-0 Real Madrid, Champions League - Septiembre 2019

- PSG 1-2 Real Madrid, Champions League - Marzo 2018

- Real Madrid 3-1 PSG, Champions League - Febrero 2018

- Real Madrid 1-0 PSG, Champions League - Noviembre 2015

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Nacho - Modric, Kroos (o Camavinga), Valverde - Asensio, Benzema, Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti (ITA).

París: Keylor Navas - Achraf Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Gueye, Verratti, Danilo - Messi, Mbappé, Neymar. DT: Mauricio Pochettino (ARG).

PARTIDOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

VUELTA

09/03 Manchester City vs Sorting Portugal

09/03 Real Madrid vs PSG

15/03 Ajax vs Benfica

15/03 Manchester United vs Atlético Madrid

16/03 Juventus vs Villarreal

16/03 Lille vs Chelsea

