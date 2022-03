Sporting Cristal: Yoshimar Yotún y la curiosa historia del dorsal ‘27’ que usó Carlos Lobatón

Yoshimar Yotún y Carlos Lobatón compartieron equipo en Sporting Cristal y la selección peruana. | Foto: Captura Cristal TV

Luego de tantas semanas sin conocer su futuro, Yoshimar Yotún decidió volver a Sporting Cristal y fue presentado como nuevo jugador esta mañana en conferencia de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones de La Florida, Rímac. De hecho, el volante usará el dorsal ‘27′, un número histórico en el club debido a que lo utilizó Carlos Lobatón. Justamente, en esta nota te contaremos un poco más acerca de la historia de este número.

Todo empezó en la misma conferencia, en donde precisamente estuvo ‘Loba’ acompañando a ‘Yoshi’. Evidentemente el motivo no era otro que su regreso al club ‘rimense’ y el hecho de heredar la camiseta que portó el actual Coordinador de Fútbol Profesional del elenco ‘cervecero’. “Estoy muy contento por que puedas usar ese número que es especial. Tú sabes que, más que todo, es de mi suerte, y espero que a ti te llegue tu suerte también ”, fueron las primeras palabras de Lobatón.

REGRESO DE YOTÚN

Seguidamente, se mostró contento por esta vuelta de Yoshimar Yotún al equipo que dirige Roberto Mosquera, y con quien compartió camerinos. “Este momento es un momento soñado, en el que él (Yotún) y yo lo hemos conversado y para nadie es un secreto que ‘Yoshi’ conmigo tenemos una relación, se podría decir de padre a hijo, porque la primera vez que estuvo acá en Cristal lo recibí. Compartimos muchos años en concentración, fue mi compañero de cuarto. Han sido muchos años a nivel de Cristal, de selección también y hemos crecido juntos, tanto como personas como futbolistas. Creo que él está haciendo un legado muy hermoso”, declaró.

Yoshimar Yotún (abajo) y Carlos Lobatón (arriba) en Sporting Cristal el 2012. | Foto: Difusión

DORSAL ‘27′

Asimismo, dio los detalles acerca del por qué utilizó el dorsal ‘27′. “ El número que él (Yotún) está optando en estos momentos lo tuve por mis hijas, porque son el mismo día que nacieron. Entonces él tiene esa historia. Sabe muy bien qué representa conmigo y ha aceptado con todo cariño poder usarla. Para mí es un gran honor. Es una persona que la trayectoria lo avala y que como persona es hermosa. Lo quiero mucho y espero que aquí le dé los triunfos necesarios a la gente. Las emociones necesarias para que sigan creciendo como Sporting Cristal. Gracias ‘Yoshi’”, comentó Carlos de forma emotiva.

Claramente, la respuesta del exjugador del Cruz Azul no se hizo esperar. “Agradecerte ‘viejito’. Tienes razón, hemos compartido mucho. Recuerdo cuando regresé de José Gálvez y acá había gente con mucha experiencia, cada uno tenía su cuarto. De verdad que jamás pensé compartir cuarto contigo muchísimo tiempo, toda mi estadía en Cristal siempre estuve contigo, aconsejándome. Me dejaste conocer a tu familia. Estoy muy feliz de portar la 27, créeme que ahorita la agarré y está pesadita (risas), pero la verdad es que me va a dar suerte porque nosotros somos como familia, así que muchísimas gracias por darme tu número. Desde que dejaste de jugar nadie la ha usado y que la use yo para mí es un honor”, contestó el mediocampista de la ‘blanquirroja’.

Y es que ambos compartieron equipo desde que Yotún regresó al cuadro ‘rimense’ de su préstamo en José Gálvez de Chimbote el 2009. Lobatón ya había alzado el título nacional del 2005, por lo que tenía un importante recorrido en la institución. Pero cuando llegó ‘Yoshi’, hicieron una bonita amistad que hasta ahora perdura. De hecho, los dos formaron parte y fueron fundamentales en los títulos del 2012 y 2014 , precisamente en una época en donde empezaba a construirse el Sporting Cristal que se llevaría la mayor parte de los títulos hasta el 2020. Hasta ahora se mantiene luchando por los primeros lugares, por lo que Yotún buscará continuar con esa senda.

El volante peruano regresó al club 'cervecero' y usará dicho número hasta junio de este año. | Video: Cristal TV

SEGUIR LEYENDO