Estrenos en Perú: estas son las películas que llegan al cine este 10 de marzo

Esta es la cartelera de películas para el 10 de marzo. Estrenos en el cine 2022.

Estrenos de películas en Perú. Todos los jueves se presentan los nuevos ingresos a las salas de cine. Desde superhéroes y dramas hasta historias de terror, para este 10 de marzo los peruanos podrán encontrar una gran variedad de producciones que pueden disfrutar en diferentes horarios.

¿Qué películas se han estrenado en Perú? Si aún no has ido al cine, estas son algunas que siguen disponibles para ver: Cásate conmigo, The Batman, ¿Nos Casamos? Sí mi amor, Sing 2: ven y canta de nuevo, Muerte en el Nilo, Uncharted: fuera del mapa, El padrino 50 años, Spencer, Planes diabólicos, autoerótica, Atrapada en el fondo del mar, Bendetta, entre otros.

ESTRENOS DE LA SEMANA

Recuerda que puedes visitar una de las salas disponibles a nivel nacional llevando tu carnet de vacunación con las dosis que has recibido. Cines en Perú: Cinépolis, Cinemark, UVK, Cineplanet, Cinestar, Movie Time Cinemas y Cinerama.

¿QUIÉN DIJO DETOX?

Sinopsis: Connie, una joven abogada y soporte de su familia, se verá envuelta en una apuesta para ganar una cuenta en el estudio de abogados donde trabaja, de no hacerlo será despedida. Esta apuesta la llevará a exponer sin querer, su propia vida en redes sociales de una forma que jamás imaginó, llevándola a situaciones hilarantes, divertidas y hasta vergonzosas. ¿Logrará Connie ganar la apuesta?

No te pierdas este 10 de Marzo, ¿Quién Dijo Detox? en todos los cines a nivel nacional Protagonizada por Luciana Blomberg, Jimena Lindo, Korina Rivadeneira, Gachi Rivero, Maju Mantilla, Ximena Rodríguez, Andrés Vilchez, Francisco Andrade y José Dammert.

DIAVLO

Sinopsis: una joven enfermera norteamericana acepta un puesto de trabajo cuidando a una misteriosa médium en una casa remota y ve cómo los traumas de su infancia empiezan a atormentarla.

EL LAGO DE LOS MUERTOS

Sinopsis: el hermano gemelo de Lillian, ha muerto misteriosamente en la vieja cabaña familiar. Un año después, Lillian y sus amigos llegan a la vieja cabaña cerca del lago donde según la leyenda habitan fuerzas extrañas. Poco después, comienzan a ocurrir eventos desconcertantes, y el grupo de amigos comienza a sentir la extraña y oscura fuerza del lago. A medida que la línea entre la realidad y las pesadillas de Lillian se vuelven borrosas y uno de sus amigos muere, ella tiene que luchar para mantenerse con vida. ¿Se está convirtiendo en realidad una vieja leyenda, o el asesino está entre ellos?

MILAGRO EN LA CUEVA

Sinopsis: un equipo de jugadores de fútbol tailandés queda atrapado en una cueva. Esta es la historia del equipo de rescate que luchó día tras día por salvarlos.

"Milagro en la cueva" llega a la cartelera peruana este 10 de marzo.

BELFAST

Sinopsis: este es un relato semiautobiográfico del propio Kenneth Brannagh sobre la infancia de un niño en los tumultuosos años 60 en la capital de Irlanda del Norte.

KING: REGRESO A CASA

Sinopsis: King, un cachorro de león traficado, escapa del aeropuerto en pleno tránsito y encuentra refugio en la casa de Inés y Alex, de 12 y 15 años. A los hermanos se les ocurre un loco plan: traer a King de vuelta a África. Desafortunadamente, los agentes de aduanas que los siguen no facilitan su misión. Pero pronto, Max, el abuelo que solo han conocido dos veces antes, se une a su aventura, y a partir de ese momento, el cielo es el límite.

El dato: recuerda que todos los jueves se realizan los estrenos en las salas de cine a nivel nacional. Revisa con anticipación la cartelera para que compres tus entradas.

