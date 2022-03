Moción de vacancia: Las 20 razones de la oposición para vacar a Pedro Castillo de la Presidencia de la República

Oposición tiene en la mira al presidente Pedro Castillo.

Esta tarde, la oposición presentó una segunda moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, se encargó de conseguir 50 firmas, de las 26 que necesitaba.

A diferencia de la primera moción de vacancia presidencial, impulsada por Patricia Chirinos, de Avanza País, el nuevo pedido tiene muchas posibilidades de pasar a la siguiente etapa, que es el debate de los argumentos de fondo. Para ello, solo necesita 52 votos, mientras que para la destitución del mandatario se requiere 87 adhesiones.

El documento manifiesta 20 razones por las que Pedro Castillo debería dejar de ser presidente del Perú. La última de ellas, y que desató el pedido de vacancia, son las recientes confesiones de la empresaria Karelim López, quien declaró al Ministerio Público, en calidad de aspirante a colaborada eficaz, que participó en actos de corrupción junto al jefe de Estado.

LOS 20 ARGUMENTOS PARA VACAR A PEDRO CASTILLO

-Contradicciones y mentiras del presidente Castillo en las investigaciones fiscales.

La moción dice que “el pasado domingo 20 de febrero de 2022, en dos programas periodísticos, se dio a conocer que el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, habría incurrido en los delitos de fraude procesal y falsedad genérica, ambos tipificados en los artículos 416y 438 del Código Penal, respectivamente”.

Al respecto, Pedro Castillo, en su calidad de testigo, “habría brindado información falsa a la Fiscalía de la Nación en las investigaciones por el caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y el caso de Provías Descentralizado en la adjudicación de la obra Puente Tarata a la empresa vinculada con Karelim López Arredondo”.

-Designaciones de ministros de Estado.

“Desde que el presidente Pedro Castillo asumió su cargo el 28 de julio de 2021, ha designado a personas más que cuestionables para diversos ministerios. Y es que, si bien la Constitución Política del Estado establece algunos requisitos mínimos para los ministros, no puede dejarse de lado que existen principios y valores que la Constitución protege, tal como el respeto por los derechos fundamentales, la defensa nacional, el principio de la buena administración y la lucha contra la corrupción”.

La oposición considera que estas designaciones “son muestra de una incapacidad moral permanente, pues quebranta constantemente principios constitucionales”. Como ministros cuestionados mencionan a Guido Bellido (investigado por apología al terrorismo), Héctor Béjar (Pasado como guerrillero), Iber Maraví (Denuncia por terrorismo), Héctor Valer (denuncia por violencia familiar), Juan Silva (Denuncia por violencia familiar), Hernán Condori (Denuncias por cobro indebido y negociación incompatible), entre otros.

-Existencia de un gabinete paralelo o “gabinete en las sombras”

“Que, una clara infracción constitucional se constata en la cada vez más evidente presencia de un gabinete paralelo -o “gabinete en la sombra”-, tal como lo han denunciado los renunciantes ex funcionarios Mirtha Vásquez Chuquilín, ex Presidenta del Consejo de Ministros, Carlos Jaico, ex Secretario General de Palacio, Pedro Francke, ex Ministro de Economía, y Avelino Guillén Jáuregui, ex Ministro del Interior”.

-Cuestionados empresarios se reunieron con Castillo.

“A pesar de que el ex secretario presidencial Bruno Pacheco aseguró, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso este 12 de enero, no contar con recursos económicos, celebró una costosa fiesta privada para su hija valorizada en S/. 99,500.00 (NOVENTAY NUEVE MIL QUINIENTOS SOLES)”

“La celebración para cerca de 50 invitados se realizó en una vivienda en Cieneguilla con la orquesta de cumbia, el Grupo 5. Según un reportaje de Cuarto Poder, el pasado 6 de noviembre del 2021 se logró registrar la llegada de diversos vehículos a un inmueble ubicado en Cieneguilla, entre ellos pertenecientes a MAZAVIG S.A.C., empresa de Samir Villaverde García, quien registra cuatro visitas a Palacio de Gobierno y cuyos vehículos le presta a Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario Pedro Castillo Terrones.

“Además, también se captó la llegada de una camioneta que es de propiedad de la empresa Threejots, cuyos dueños son Karelim López Arredondo y su esposo, Jonny Milla Cornejo. También se registró la llegada de un vehículo oficial que estaba asignado a la gerencia general de Petroperú, actualmente ocupada por Hugo Chávez Arévalo, quien es investigado por una adjudicación a Heaven Petroleum Operators S.A, propiedad de Samir Abudayeh”.

“Asimismo, la lobista Karelim López había alquilado la misma casa en julio pasado por un evento familiar”.

-Expresar su intención de convocar a consulta popular la “salida al mar” a Bolivia.

-Presidente Pedro Castillo implicado en el pedido de sobornos para ascensos policiales.

-Presidente Castillo sostenía reuniones secretas con proveedores del Estado en una casa en Breña, y se niega a dar la relación de asistentes.

-Silencio del presidente ante el hallazgo de 20 mil dólares en el baño del despacho de Pacheco en Palacio de Gobierno.

- El consorcio Tarata III, integrado por una empresa asesorada por Karelim López (una de las visitantes a Breña), ganó millonaria licitación. Delito en investigación: tráfico de influencias.

- Eric Huaymana, chofer del presidente Pedro Castillo, depositó S/20 mil a Bruno Pacheco. Delito en investigación: enriquecimiento ilícito.

- Testigo declaró a la Fiscalía que la hija del entonces ministro de Educación, Carlos Gallardo, habría filtrado prueba de docentes a maestros. Tras esto y otros cuestionamientos, Gallardo fue censurado por el Congreso.

- Panorama reveló que Pedro Castillo recibió en Palacio a Karelim López y gerentes de Petroperú y Heaven Petroleum a la misma hora. Esta última empresa ganó luego millonaria licitación para la venta de biodiesel. Delitos: colusión y negociación incompatible.

- Dirigentes de Perú Libre pagaron S/40 mil a hacker por borrar información. Delito en investigación: lavado deactivos.

- Funcionarios de Petroperú denunciaron ante la Fiscalía que el investigado gerente Hugo Chávez ordenó eliminar pruebas de la irregular licitación. La entidad tuvo que anular el contrato.

- Presidente Pedro Castillo confirmó ante la Fiscalía que intercambió con el excomandante Vizcarra sobre el proceso de ascensos militares.

- Aspirante a colaboradora eficaz organizó fiesta para la hija de Pedro Castillo, quien declara no saber nada del hecho.

-Presidente Pedro Castillo nombra ilegalmente a Daniel Salaverry como presidente de Perúpetro, sin cumplir el perfil.

-Reconoce que no está preparado para ser presidente del país.

-Injerencia en nombramiento de ministros.

-Las revelaciones de Karelim López Arredondo en su condición de aspirante a colaboradora eficaz.

